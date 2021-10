La Thailandia riduce a 7 giorni la quarantena per i turisti













A partire da ottobre le nuove disposizioni in Thailandia riducono da 14 a 7 giorni la permanenza obbligatoria in quarantena per i turisti di tutto il mondo, senza distinzioni relative alla provenienza.

Sempre a decorrere dal 1° ottobre, la Thailandia ha revocato l’elenco che definisce il diverso livello di rischio di trasmissione da Covid-19 decidendo di eliminare qualsiasi distinzione che limitava l’accesso nel Paese ai viaggiatori provenienti da alcuni Paesi.

In termini generali, i viaggiatori completamente vaccinati con un vaccino approvato dal Ministero della Sanità Pubblica o dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, non meno di 14 giorni prima della data del viaggio, sono tenuti a presentare il certificato di vaccinazione (l’originale o una copia stampata) al momento dell’ingresso a destinazione.

Durante la quarantena, si è tenuti a sottoporsi a due test Rt-Pcr: il primo all’arrivo e il secondo prima di terminare il periodo di quarantena.

I viaggiatori non vaccinati, senza un certificato di vaccinazione o parzialmente vaccinati che arrivino in Thailandia in aereo dovranno rispettare una quarantena di 10 giorni e sottoporsi a due test Rt-Pcr: il primo all’arrivo e il secondo nei giorni 8 o 9 della loro permanenza.

I viaggiatori non vaccinati, senza un certificato di vaccinazione o parzialmente vaccinati che arrivino in Thailandia via terra dovranno rispettare una quarantena di 14 giorni e sottoporsi a due test Rt-Pcr: il primo all’arrivo e il secondo nei giorni 12 o 13 della loro permanenza.