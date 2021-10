La Thailandia riapre al travel e chiama i turisti italiani













L’Ente nazionale per il turismo thailandese tornerà a Rimini, in occasione di Ttg Travel Experience (Padiglione C1 presso lo Stand 089 090). Dopo lo stop a causa della pandemia, la partecipazione dell’ente a questa edizione della fiera esprime una forte voglia di ripresa.

Lo staff incontrerà operatori, giornalisti, e il mondo dei travel influencer durante la manifestazione, per parlare delle novità dell’offerta e delle nuove aperture.

La Thailandia sta infatti, proprio in questi giorni, gradualmente attuando un programma di riaperture a tappe svelato prima dell’estate. La fase pilota di riapertura è stata testata nelle più famose località balneari, le più amate anche dai turisti italiani. Visto il successo, dal 1° ottobre, Phuket, Krabi (Koh Ngai, Phi Phi, Railay), Koh Samui, Koh Phangan, Koh Tao e Phang-Nga (Khao Lak, Koh Yao) sono ritornate alla loro nuova normalità.

Il percorso proseguirà quindi a novembre con la riapertura estesa ad altre 10 destinazioni turistiche. Queste includono tutte le aree di Bangkok, Krabi e Phang-Nga e le aree designate a Buri Ram (Mueang), Chiang Mai (Mueang, Mae Rim, Mae Taeng e Doi Tao), Chon Buri (Pattaya, Bang Lamung, Na Jomtien, e Sattahip), Loei (Chiang Khan), Phetchaburi (Cha-Am), Prachuap Khiri Khan (Hua Hin) e Ranong (Ko Phayam).

Da dicembre a gennaio sarà infine il turno di altre 20 province a vocazione turistica, e di 13 destinazioni di confine.

Questo programma si accompagna inoltre all’ ufficializzazione della riduzione della quarantena obbligatoria per i turisti da 14 a 7 giorni, e alla revoca dell’elenco che determinava il diverso livello di rischio di trasmissione da Covid nel mondo cancellando di fatto le limitazioni di accesso in Thailandia ai viaggiatori provenienti da alcuni Paesi.

«Il nostro auspicio è che sin dal prossimo decreto di fine ottobre la Thailandia possa rientrare stabilmente nella Lista D, quella delle destinazioni extra europee verso cui si può partire per turismo dall’Italia – ha dichiarato Sandro Botticelli, marketing manager dell’Ente nazionale per il turismo thailandese – Confidiamo che le nuove indicazioni del Governo e del Ministro della Salute Roberto Speranza possano seguire questa direzione per consentire a tutti gli italiani di inserire la Thailandia fra le proprie opzioni di viaggio. Da parte nostra, continuiamo a lavorare per farci trovare pronti, anzi già lo siamo».