La Thailandia riapre agli italiani da novembre













La Thailandia preme sull’acceleratore delle riaperture: a partire dal 1 novembre, i viaggiatori vaccinati provenienti da 46 Paesi, tra cui Italia, Francia, Germania, Spagna, Usa e Cina, potranno presto entrare in Thailandia senza obbligo di quarantena.

Il primo ministro thailandese, il generale Prayut Chan-o-cha, ha firmato le linee guida per l’ingresso per la riapertura senza quarantena, pubblicate la scorsa notte sulla Royal Thai Government Gazette (21 ottobre 2021) insieme ad altri due annunci che prevedono la fine del coprifuoco notturno in 17 province, tra cui la capitale Bangkok e la località tropicale di Phuket dal 31 ottobre.

I viaggiatori dovranno essere stati nei Paesi approvati per 21 giorni o più. Servirà poi anche un test Pcr effettuato non più di 72 ore prima del viaggio, e una polizza assicurativa a copertura del costo per spese mediche associate all’infezione da Covid-19. Ulteriori informazioni sui requisiti per l’ingresso sono disponibili sul sito della Thailand Tourism Authority.

La decisione di aprire ulteriormente ai visitatori internazionali è stata presa dal governo thailandese per dare una maggiore spinta al turismo – settore fondamentale per l’economia del Paese – dopogli esperimenti delle “sandbox” in diverse parti del Paese a vocazione turistica.

I severi requisiti di ingresso e le misure di quarantena hanno contribuito a tenere sotto controllo i focolai di coronavirus in Thailandia negli agli ultimi mesi, ma la Thailandia ha perso circa 50 miliardi di dollari di entrate turistiche lo scorso anno, per un crollo di circa l’82%.