La Thailandia porta a Rimini la strategia 2022-23

Un’operazione di marketing che prevede entrate turistiche per circa 64 miliardi di euro. È il piano dall’Ente nazionale per il turismo thailandese (Pad. C1, stand 102-139), che a Ttg Travel Experience mette in mostra la strategia di comunicazione “Visit Thailand Year 2022-2023: Amazing New Chapters”.

E ancora, svela il restyling del proprio magazine Beautiful Thailand, che si pone anche come mezzo di formazione per tutti gli operatori.

«Questa è soprattutto l’occasione per incontrare il mondo del turismo italiano – dichiara Malinee Nitikasetsunthorn, direttrice dell’ente – Negli ultimi mesi il nostro lavoro ha ripreso a regime. I risultati ottenuti negli anni sono la risposta del mercato a un’importante proposta di innovazione in termini di prodotto, standard e servizi raggiunti grazie al lavoro sinergico svolto con gli operatori».