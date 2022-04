La Thailandia in Bit gioca con la realtà virtuale













Al ritorno alla Bit in presenza c’è anche l’Ente nazionale per il Turismo Thailandese. Al Padiglione 4, stand B 110, la Thailandia si presenta con uno spazio di 30 metri quadrati che prevede la presenza di un maxi ledwall 4×2,50 metri dove saranno proiettati video della destinazione per illustrare le bellezze del Paese.

Ma, soprattutto, lo stand si trasformerà in un luogo di evasione per coinvolgere i frequentatori della fiera in un gioco virtuale a realtà aumentata con visori. Il gioco Maya Bay Game avrà come sfondo un paesaggio tipico thai (il mare, una montagna, una bancarella o un tuk tuk) e la meccanica sarà strettamente connessa al taglio e alla raccolta di frutti o fiori esotici tipici. Un invito alla condivisione nel segno del divertimento per ritrovare quello spirito lieve, disincantato e aperto alla fascinazione.

Nel corso della fiera, l’Ente condividerà materiali promozionali delle più belle destinazioni turistiche, e fornirà un aggiornamento sulla situazione sanitaria locale e sulle misure preventive adottate dagli hotel e resort nelle destinazioni turistiche. Intanto, dal 1° aprile 2022 un nuovo provvedimento del governo thai che ha revocato il requisito dei test pre viaggio per gli arrivi internazionali, mentre il Regno si prepara a un piano in quattro fasi per declassare la pandemia Covid-19 a malattia endemica.

«Ci apprestiamo a partecipare a questa edizione della Bit, che ritorna in presenza, con un approccio diverso rispetto al passato – spiega Sandro Botticelli, direttore marketing dell’Ente nazionale per il Turismo Thailandese in Italia – Siamo consapevoli del lavoro che ci attende e di ciò che negli ultimi due anni abbiamo dovuto affrontare. La sfida è riprendere da dove ci siamo fermati e riposizionare l’offerta turistica thai nel nostro ambito nazionale, tentando di recuperare competitività valorizzando le caratteristiche di autenticità e accoglienza del popolo thai, consolidando la forza attrattiva della sua offerta culturale e la naturale predisposizione del Paese alla sostenibilità».

Nei tre giorni della manifestazione, il viaggio della Thailandia sarà accompagnato dalla presenza di quattro coespositori: Thai Airways, compagnia aerea di bandiera; due dmc del settore privato, Inn Viaggi e Vera Thailandia; un rappresentante di Red Elephant Hotel & Dmc Representation.

Nella strategia per il 2022, la Thailandia pone l’accento sulla creazione di esperienze di viaggio innovative per segmenti mirati: workcation e staycation, benessere, sport e turismo responsabile. Per turisti domestici e internazionali, offerte turistiche progettate in risposta a una tendenza in crescita, tra cui turismo astronomico, turismo acquatico, turismo di comunità e turismo culinario (salute e stile di vita biologico).