La svolta delle Seychelles: «Destinazione multitarget»

Il turismo alle Seychelles ha ripreso a correre. Saranno 300.000 i visitatori nell’arcipelago dell’Oceano Indiano entro fine anno (o forse anche prima), più del doppio degli arrivi del 2021, che si sono attestati a 106.826. Con 13.317 arrivi a fine settembre, l’Italia si posiziona al quinto posto tra i principali mercati, dopo Francia, Germania, Russia e Regno Unito.

«Gli ultimi mesi sono stati straordinari in termini di arrivi, soprattutto dai mercati europei di riferimento, e contiamo di superare l’obiettivo prefissato, con buone prospettive per le vacanze invernali e per l’anno prossimo – ha dichiarato Bernadette Willemin direttore generale marketing di Tourism Seychelles, presente a Ttg Travel Experience – Il buon risultato dell’Italia in particolare ci fa estremamente piacere, è segno che gli italiani amano profondamente le Seychelles e non appena è stato possibile sono tornati numerosi a visitarle. Abbiamo riscontrato grande interesse e ottimismo da parte degli operatori turistici incontrati in fiera che ci fa ben sperare per il futuro».

«Da parte nostra continuiamo con le attività a supporto del trade – prosegue la manager – nostro primo interlocutore sul mercato italiano, per promuovere le Seychelles con training, workshop, seminari, presentazioni e famtrip per fare conoscere la nostra offerta sempre più diversificata e in continuo cambiamento, che si rivolge a ogni segmento di mercato».

Simbolo dell’evoluzione dell’offerta turistica delle Seychelles è il nuovo logo dell’ente del turismo, che va di pari passo al rinnovamento del brand, reso più moderno, vibrante e adatto alle esigenze dell’era digitale, pur mantenendo il suo dna. Di pari passo, si stanno sviluppando nuove proposte che valorizzano il patrimonio naturalistico e culturale dell’arcipelago.

«Non solo meta di vacanze balneari e viaggi di nozze, ci rivolgiamo a ogni segmento di mercato – aggiunge Willemin – famiglie, coppie, chi cerca avventura, relax, benessere, natura e cultura. Il messaggio è che ogni singolo turista italiano può trovare le sue Seychelles e per la diversità delle varie isole abbiamo proposte per ogni gusto e ogni budget. Puntiamo molto sull’offerta di esperienze culturali a contatto con la popolazione locale e la cultura creola, ma anche itinerari in bicicletta e in mountain bike alla scoperta della natura dell’interno delle isole. Senza dimenticare le varie attività marine e nautiche, come vela, immersioni, pesca».

Continua forte l’impegno sul fronte della sostenibilità per salvaguardare l’ambiente che rappresenta un elemento fondamentale della destinazione e della sua offerta turistica. «Da tempo abbiamo capito che la ricchezza del nostro paese è l’ambiente – sottolinea Willemin – Ecco perché abbiamo deciso di tenere sotto controllo il turismo, per preservare quello che madre natura ci ha dato. Abbiamo sempre protetto il nostro ambiente e ci sono molte iniziative in termini di conservazione e protezione della natura, sia da parte del governo sia da varie Ong. Ma la cosa importante è che anche gli albergatori hanno capito che devono fare la loro parte e molti di loro hanno avviato iniziative in termini di conservazione».