La Svizzera verso l’obbligo del green pass per bar, ristoranti e concerti













A seguito dell’aumento dei casi di contagi nel Paese, le autorità svizzere hanno deciso di rendere obbligatorio il certificato Covid-19 per frequentare spazi e attività al chiuso per tutte le persone di età superiore ai 16 anni.

Non è stato ancora fatto alcun annuncio ufficiale in merito a quando la regola entrerà in vigore, ma in un comunicato del Consiglio federale si legge che «nella riunione del 25 agosto si è quindi deciso in via precauzionale di consultare i Cantoni e le parti sociali entro il 30 agosto sull’inasprimento delle misure contro la diffusione del coronavirus».

La proposta su cui si discuterà prevede l’obbligo del certificato Covid 19 a bar, ristoranti e locali. ma anche a cinema, teatri, concerti, eventi sportivi e privati.

Ciò significa che tutte le persone che sono in grado di dimostrare di essere state completamente vaccinate, guarite dalla malattia o quelle che sono risultate negative di recente potranno frequentare luoghi al chiuso e diverse attività in Svizzera senza essere soggette a restrizioni. Il green pass europeo è tra le certificazioni riconosciute dalle autorità svizzere.

Al contrario, è stato sottolineato che i certificati non saranno richiesti quando si frequentano le aree esterne dei locali.

Attualmente, solo il 56% dell’intera popolazione svizzera ha ricevuto almeno una singola dose del vaccino, cifra di molto inferiore alla media del 63% di altri Paesi dell’Unione europea e dell’area Schengen.

Oltre ad aver annunciato che il pass sanitario sarà ora obbligatorio per l’ingresso in diversi luoghi al chiuso, il Consiglio federale ha anche rivelato che dal 1° ottobre i test anti-Covid non saranno più gratuiti.