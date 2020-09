La Svizzera rilancia il turismo con i tour a bordo dei mezzi pubblici

Il turismo in Svizzera al tempo del Covid-19 vede protagonisti i mezzi pubblici, proposti dall’Ente del turismo come mezzo di trasporto per fruire di otto itinerari alla scoperta del territorio.

Si tratta di vacanze brevi di 2-3 giorni organizzate solo con l’ausilio del mezzo pubblico, attraverso l’utilizzo dello Swiss Travel Pass, ovvero il voucher “all-in-one” che consente ai viaggiatori di scegliere orari e modalità più consone, a seconda del tour scelto.

Tra gli itinerari suggeriti #vacanzeinvetta, con il trenino verde che parte dal villaggio di Kandersteg vicino Berna e raggiunge il Lago di Oeschinen, uno dei più vasti specchi d’acqua delle Alpi. Oppure il tour #vacanzeintavola, con partenza da Bellinzona, che prevede escursioni nel Canton Ticino con un’ampia scelta di ristoranti familiari dove vengono servite le tipicità del territorio, con visita ai Castelli Viscontei e nelle grotte dove venivano conservate le derrate alimentari.