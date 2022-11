La Svizzera protagonista a Milano con lo Swiss Winter Village

Due igloo, di Andermatt, St. Moritz e Ferrovia retica. Altrettanti gli chalet, per Interlaken, Ferrovie Federali Svizzere, Trenitalia e Berna. Ma soprattutto la pista da sci sintetica, per sperimentare l’ebbrezza di una discesa sugli sci o sullo snowtube, con noleggio completamente gratuito dell’attrezzatura, come per le lezioni con i maestri della Giorgio Rocca Ski Academy. E per i meno sportivi ecco anche le sdraio come in un autentico apres ski, per degustare tisane calde e formaggi d’oltre confine.

Tutto questo accadrà, fino al 27 novembre, tra le torri di Piazza Gae Aulenti nel centro di Milano, all’interno dello Swiss Winter Village, 800 mq, inaugurati da Svizzera Turismo con i due ambasciatori doc Michelle Hunziker e Giorgio Rocca, pluri decorato campione del mondo.

Patrocinata dal Comune di Milano, l’iniziativa, aperta a tutti previa iscrizione, vuole creare un ponte simbolico verso le Olimpiadi 2026 e promuovere non solo le destinazioni di montagna ma anche i mercatini di Natale e le città. Insomma, tra le molte sfaccettature del turismo svizzero, «sci, sport, valori, treni panoramici, che fanno bella la Svizzera nel momento più bello dell’anno, l’inverno», come afferma Christina Glaeser, direttrice di Svizzera Turismo

La destinazione si presenta a Milano come paese digitale, moderno, innovativo. E, con l’insolita pista da sci tra i grattacieli, celebra la ripartenza spingendo sul treno. Lo sottolinea la battuta di Hunziker «non perdete questo treno» e la motivazione di Rocca, che spiega: «come noi andiamo sulle piste con skilift e seggiovie, in Svizzera ci andiamo con il treno».

La stretta collaborazione tra Ferrovie Federali Svizzere e Trenitalia suggella la proposta di viaggi in mobilità sostenibile, attenta all’ambiente, alla tutela del paesaggio, alla valorizzazione della cultura. Frutto della partnership i 40 Eurocity al giorno a prezzi davvero accessibili e con poche ore di treno tra l’Italia e lo stato elvetico, con i quali Trenitalia ha già raggiunto quota 1 milione di viaggiatori internazionali e superato l’anno pre Covid 2019.

Ora si aggiunge lo sconto PromoSvizzera che vede le già vantaggiose offerte Smart di Eurocity (Milano-Zurigo a 40 euro ad esempio) ridotte di un ulteriore 20% di sconto. I biglietti possono essere acquistati fino al 4 dicembre, per viaggi dal 20 novembre al 20 dicembre, presso le biglietterie di stazione italiane, sul sito e sull’app di Trenitalia e nelle agenzie di viaggio abilitate. Poi, fuori dall’Avvento, per tutta la stagione invernale, chi viaggia in treno dall’Italia può beneficiare di sconti su skipass e sul noleggio attrezzatura in alcuni comprensori selezionati con l’offerta ride&slide.