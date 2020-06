La summer MySunSea tra Italia, Grecia e Croazia

Prove concrete di ripartenza: MySunSea muove i primi passi per la ripresa delle operazioni sull’estate 2020 con alcune destinazioni come Sicilia, Sardegna, Grecia e Croazia in pole position. «È forte la voglia di rimettersi in moto – spiega Rosita Angelini, amministratore delegato del tour operator bolognese – Abbiamo i collaboratori su turni ridotti, ma la nostra fiducia è alta, tanto che stiamo ridiscutendo i contratti con i fornitori, compagnie aeree e albergatori, perché il terreno per l’ottimismo passa dal mercato, ma anche dalla collaborazione di tutta la filiera».

Le prime richieste, confermate, sono arrivate per Lampedusa e Sardegna, come previsto, ma si percepisce un certo movimento su Grecia e Croazia. «La Grecia aprirà le frontiere agli italiani il 15 giugno con gli aeroporti di Atene e Salonicco – osserva Angelini – Mentre le isole, cosa che ci interessa di più, essendo proprio lì la maggior parte della nostra offerta, vedranno l’apertura degli scali il 1° luglio. Altra destinazione che crediamo avrà un’annata importante sarà la Sardegna, già accessibile dal 3 giugno con autocertificazione e dal 12 giugno registrandosi sull’app Sardegna Sicura».

Inoltre, l’operatore sottolinea come dalla Croazia che è del tutto aperta al turismo ci si attende un bell’exploit visto che si raggiunge, comunque, agevolmente dall’Italia in auto. «Le nostre proposte sono comunque improntate a grandi spazi – precisa l’ad – Con offerte glamping e camping, appartamenti in villette, mobilhome, senza la concentrazione dei grandi resort, ampie spiagge e tanto verde, per una vacanza all’insegna della natura e della sostenibilità».

Altro cavallo di battaglia di MySunSea è poi Lampedusa, grazie ai collegamenti di Blue Panorama che riprenderanno il 5 luglio da Bologna, Malpensa, Bergamo e Fiumicino e Volotea da Verona e Venezia. L’estate si preannuncia con un buon ritorno al turismo, soprattutto perché Lampedusa è una destinazione Covid free», conclude Angelini.

Infine per l’altro prodotto di punta dell’operatore, i Viaggi della maturità, si registra una buona tenuta, con un calo contenuto del 20% legato alle cancellazioni, ma che fa ben sperare per il prosieguo della stagione.