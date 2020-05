La summer di Nicolaus-Valtur:

si riparte a fine giugno

Estate ai nastri di partenza anche per il Gruppo Nicolaus, pronto ad aprire le sue strutture, compresi i villaggi Valtur, nel weekend del 27 e 28 giugno, a eccezione del Club Garden Toscana Resort che, però, inaugurerà la stagione il 14 giugno, e puntando molto anche sulle dimore Raro Villas, che proprio nei giorni scorsi hanno subito un potenziamento dell’offerta.

Le agenzie di viaggi, quindi, potranno contare su un’ampia varietà di prodotto. Ad ora la programmazione impostata dal team guidato dai fratelli Giuseppe e Roberto Pagliara conta, infatti, 19 villaggi in Italia, firmati Valtur e Nicolaus Club, in Puglia, Sicilia, Sardegna, Calabria, Campania, Toscana e Basilicata; 45 proposte Selection, una selezionata rosa di strutture generaliste; 40 masserie, 750 proposte di ville e dimore di pregio per affitti brevi con Raro Villas.

«Finalmente comunichiamo a tutto il mercato la data che da tempo fortemente volevamo ufficializzare – dichiara Gaetano Stea, direttore prodotto del Gruppo – E lo facciamo con entusiasmo, forti del grande lavoro legato all’organizzazione delle nostre strutture e al prodotto, che ci consente di avere, come è nelle nostre corde, un’ampia potenza di fuoco. Questo risultato è frutto di un lungo lavoro di confronto con i nostri partner alberghieri e con alcuni ancora in corso; con loro abbiamo valutato attentamente l’opportunità dell’apertura estiva in un anno sfidante e complicato. Con loro abbiamo completamente ridisegnato la forma della nostra collaborazione, e individuato i presupposti in termini di sicurezza per una riapertura serena: mai come ora la soddisfazione degli ospiti passa attraverso un piano condiviso».

TUTTO IN SICUREZZA. Per entrambi i brand Nicolaus Club e Valtur, il Gruppo ha messo a punto un articolato protocollo di sicurezza per rendere le vacanze dei propri ospiti serene: creato di concerto tra un tavolo di lavoro e partner alberghieri, tra le altre cose, prevede una precisa formazione del personale e un’informazione puntuale in villaggio per far sì che gli ospiti abbiano sempre chiare, senza stressanti preoccupazioni, tutte le info utili. A questo fine potranno contare sempre anche sulla presenza dell’equipe del tour operator a disposizione, per ogni tipo di dubbio e di domanda.

Passando all’intrattenimento sono state predisposte attività per tutte le età, grazie anche alla disponibilità di app dedicate che permetteranno di pianificare le proprie esperienze direttamente dal proprio smartphone, alla turnazione dove necessario, alla possibilità di fruire di alcune attività sportive in modo individuale o mantenendo il distanziamento consigliato.

Massima importanza, naturalmente, riservata alla pulizia e all’igienizzazione degli spazi, con sanificazione della camera a ogni cambio di ospite, così come sarà attenta e codificata l’impostazione della fruizione delle aree comuni.

«La salute dei nostri ospiti è la priorità e per questo abbiamo operato su due fronti: pensando, da un lato, appunto, alla sicurezza e, dall’altro, alla piacevolezza della vacanza che deve essere una condizione imprescindibile. Abbiamo, pertanto, ripensato i numeri legati ai riempimenti e non solo, ridisegnando, per esempio, sport, intrattenimento e attenzioni per i piccoli ospiti, con l’obiettivo di offrire comunque un soggiorno memorabile. Allo stesso modo, abbiamo agito per far vivere pienamente la bellezza dei momenti di relax a bordo piscina, la vita in spiaggia e i piaceri legati alla ristorazione. Siamo pronti. E nell’ufficializzare questa data, oltre che ai partner alberghieri, rivolgiamo un grande grazie alla distribuzione per l’impegno e la dedizione al lavoro anche in una fase complessa come quella che il nostro settore sta attraversando», conclude Isabella Candelori, direttore commerciale di Nicolaus Tour.