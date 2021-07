La summer di Columbus: Croazia, Elba e Lago di Garda













Dopo il lancio del nuovo portale Columbus, il t.o. di casa Primarete amplia la programmazione puntando sulle proposte in Croazia, Isola d’Elba e Lago di Garda.

«I nostri product manager continuano a creare nuovo prodotto sempre con un posizionamento medio-alto ben selezionato, curato e che non vada a scontrarsi con i generalisti o con i villaggisti – sottolinea Ivano Zilio, patron di Columbus – Osserviamo una buona ripresa, forse anche un’eccessiva richiesta di preventivi da parte delle agenzie ma le conversioni non sono in linea con le conferme».

Le agenzie «ci spiegano che i clienti chiedono tanto ma hanno budget bassi, ma l’esperienza è tuttavia positiva specie in un momento come questo dove fino a poco tempo fa tutti eravamo fermi, abbiamo fatto molta attenzione alla qualità del prodotto scelto e al pricing, siamo custodi di un grande marchio e non dobbiamo avere fretta – conclude Zilio – Dobbiamo guardare all’autunno e sperare che si aprano nuovi corridoi sul medio e lungo raggio».