La strategia Enit e il turista post Covid: video intervista all’ad Roberta Garibaldi













Per Roberta Garibaldi – da pochi mesi alla guida dell’Enit ed esperta di turismo enogastronomico – la digitalizzazione in atto in tutti i settori favorisce la conoscenza di una realtà ricca ma, proprio per questo, molto complessa come l’offerta turistica italiana.

Dopo aver lanciato la campagna di promozione che dovrà sostenere il rilancio post pandemia, Garibaldi spiega quello che i nuovi turisti chiedono oggi agli agenti di viaggi.