La strategia Best Western: solidità, servizi e sviluppo













Bwh Hotel Group Italia annuncia le direttrici strategiche del piano di rilancio 2021. Il Gruppo definisce le tre priorità: solidità, servizi e sviluppo per gli hotel affiliati.

Il primo pilastro per la ripartenza è la crescita della solidità finanziaria, mantenendo l’essenza distintiva della società cooperativa; rafforzamento conseguito con un aumento di capitale sociale. L’iniziativa ha grandissimo valore come testimonianza di partecipazione e di fiducia da parte dei soci.

A seguito della delibera dell’assemblea straordinaria di fine ottobre 2020, che aveva approvato l’operazione di aumento di capitale, Bwh Hotel Group Italia ha annunciato che l’aumento di capitale sottoscritto è stato interamente versato. La manovra coglie l’opportunità posta in essere dal decreto Rilancio di agosto, convertito in legge 77/2020, che prevede benefici fiscali per le aziende che si ricapitalizzano e per i loro soci.

«Questo progetto è nato durante l’estate insieme al nostro cfo Gianmarco Ricci, a seguito dell’uscita del decreto legge Rilancio in un momento di studio, riflessione e preparazione per i mesi autunnali – dichiara Walter Marcheselli, presidente di Bwh Hotel Group Italia – Si tratta di un’opportunità cruciale sia per il nostro gruppo sia per il nostro settore. Abbiamo voluto coglierla con tutto l’impegno dovuto e i nostri soci hanno risposto con grande partecipazione. È una manovra strategica che ci permetterà di affrontare più forti il 2021».

La seconda priorità riguarda l’integrazione e il potenziamento dei servizi strategici per i soci. La direzione del Gruppo ha riallocato le risorse nelle aree capaci di generare un concreto vantaggio competitivo agli affiliati: sales, marketing, revenue, digital attività strategiche alla ripresa del mercato, con la novità importante di SI Supply, che dopo un’esperienza da società autonoma, tornerà sotto il controllo di Bwh con l’obiettivo di dare nuovo impulso al procurement e nuovi vantaggi agli affiliati.

«La priorità per questa divisione sono le relazioni con le aziende partner, nodali per assicurare vantaggi agli hotel – afferma Giovanna Manzi, ceo di Bwh Hotel Group – Siamo in piena fase di rivalutazione degli accordi con i fornitori con l’obiettivo di creare reciproco valore, personalizzando l’approccio e diversificando la gamma di soluzioni di collaborazione proposte». Tra le novità recenti, anche il nuovo sito di SI Supply.

A completare la strategia, il terzo punto riguarda l’impulso sull’attività di sviluppo del network, cruciale per un gruppo come Bwh Hotel Group, primo in Italia con 190 hotel e proiettato verso un’ulteriore crescita con iniziative di incentivo all’affiliazione.

«Gli hotel indipendenti italiani hanno sofferto più di quelli a brand e meritano, in questa fase, supporto dedicato – commenta Manzi – Possono tornare a crescere con l’appoggio di un grande network, fatto di albergatori, con esperienze, competenze e connessioni d’eccellenza per competere sul mercato nazionale e internazionale. Un gruppo più numeroso sarà un gruppo più forte».

Le condizioni di affiliazione, per gli hotel che decideranno di unirsi al gruppo entro giugno 2021, presentano vantaggi economici attraverso una campagna incentivi. Le migliori condizioni concesse riducono le fee di affiliazione, con un impegno contrattuale da parte dell’hotel limitato a 5 anni, consentendo agli albergatori la massima flessibilità nelle valutazioni, rispetto ai più lunghi impegni richiesti dai competitor.

«L’incentivo varrà per tutte le nostre formule di affiliazione: dal brand sotto il cappello Best Western alle Collection, con le soluzioni Worldhotels e Sure Hotels. È il nostro modo di sostenere il settore e di sviluppare un mercato che, se frammentato, resta debole», dichiara Manzi.

Ulteriore novità è rappresentata dall’offerta WorldHotels con il brand WorldHotels Crafted: soluzione contemporanea e cool per imprenditori alberghieri che credono nella creatività, nell’arte e vogliono regalare ai loro ospiti lo spirito e l’atmosfera delle destinazioni.

In Italia il primo hotel a scegliere questo marchio è ODSweet Duomo Milano Hotel, 4 stelle in piazza Duomo nel capoluogo lombardo.