La strana alleanza tra JetBlue e American

Si stringono i rapporti commerciali tra JetBlue Airways e American Airlines. Per fare fronte alle conseguenze della pandemia, le due compagnie hanno infatti dato vita ad un’alleanza strategica che, almeno per il momento, non avrà però ripercussione sulle compagini azionarie.

In concreto, la nuova partnership permetterà ai passeggeri dei due vettori di avere a disposizione più voli in codeshare, e di offrire maggiori vantaggi ai membri dei rispettivi programmi frequent flyer.

Sul fronte delle rotte, American lancerà una serie di nuovi collegamenti internazionali da New York Jfk alla volta di Tel Aviv e Atene, mentre il volo per Rio De Janeiro tornerà come rotta stagionale giornaliera nell’inverno 2021. Confermate anche le rotte per Londra e Madrid. Da parte sua, JetBlue aumenterà la propria presenza nella Grande Mela, aggiungendo voli a LaGuardia, Newark e Jfk.

«L’abbinamento della rete domestica di JetBlue alla mappa delle rotte internazionali americane crea una nuova scelta competitiva nel nord-est, dove i clienti desiderano un’alternativa ai vettori di rete dominanti», ha dichiarato Joanna Geraghty, presidente e direttore operativo di JetBlue.

«Questa è un’incredibile opportunità per entrambe le nostre compagnie aeree. Insieme, possiamo offrire ai clienti un prodotto leader del settore a New York e Boston con più voli e più posti in più città», ha dichiarato il presidente di American Airlines Robert Isom.

Nonostante la firma della partnership, JetBlue non aderirà a oneworld o alla joint venture transatlantica tra American Airlines e Iag. Al contrario, il vettore continuerà nei propri piani di sviluppo per lanciare autonomamente il collegamento per Londra nel 2021.