La stagione di Baia Holiday riparte dal Camping Village Cavallino













Baia Holiday inaugura l’estate italiana 2021 il 30 aprile, con l’apertura del Camping Village Cavallino che già registra un buon numero di presenze legate al weekend del 1° maggio.

L’apertura della struttura veneta segue quella del Camping Village Poljana, in Croazia, operativo dal 1° di aprile. Entro il mese di maggio saranno attive anche le altre strutture open air di proprietà, distribuite tra il Lago di Garda, il Friuli Venezia Giulia, il Lazio e la Sardegna.

Il gruppo ha realizzato importanti investimenti dedicati al wellness, al congressuale e al divertimento, per la creazione di nuove esperienze, pensate per diversificare ulteriormente la piacevolezza di una vacanza open air.

Il 2020 ha visto una significativa crescita del numero di ospiti italiani e l’intercettazione di nuovi target per il segmento open air. Pensando anche a loro, Baia Holiday ha puntato sulle opportunità legate allo star bene in chiave olistica: per questo le novità più significative riguardano il wellness, il divertimento e i nuovi modi di lavorare.

A Cavallino Treporti, poco dopo l’apertura delle strutture sarà operativa la nuova Spa & Wellness Panta Rei di oltre 1.800 metri quadrati, con il concept che punta sulla sicurezza in chiave green, anche con particolari accorgimenti quali la resina amica dell’ambiente, abbattendo naturalmente agenti inquinanti e sanificando costantemente le superfici.

Sarà disponibile anche una nuova sala polifunzionale, corredata di dotazioni hi tech, pensate per il Mice e per chi opera in smart working, con la possibilità di potersi godere nel tempo libero il contatto con la natura e le attività caratteristiche delle vacanze open air.

In via di inaugurazione poi nel Lazio il “Parco Aquatico Centrale”, sviluppato su una vasta superficie che andrà ad arricchire l’offerta del Camping Village Roma Capitol di Ostia Antica. Dotato di piscina olimpionica e zona wellness, sarà uno dei più grandi della regione e costituirà un nuovo asset per questo complesso immerso nel verde di un’area ad alto valore naturalistico, limitrofa alla riserva di Castel Fusano.

«Finalmente la stagione estiva può avere inizio – commenta Luca Neboli, responsabile marketing e commerciale Baia Holiday – La contrazione dei numeri dello scorso anno non ha penalizzato i nostri investimenti e come ogni anno siamo pronti a inaugurare l’avvio dell’estate, offrendo novità al mercato. Abbiamo voluto creare nuove esperienze, contraddistinte da un servizio premium e ideali per le esigenze emerse dopo la pandemia: la Spa di Cavallino è all’avanguardia, così come il parco acquatico. In questa direzione va, inoltre, la sala polifunzionale del complesso di Cavallino Treporti. Di fatto ci apriamo anche al Mice, che come tutti gli ambiti del turismo avrà bisogno di nuove soluzioni, e, al tempo stesso, garantiamo un contesto nuovo e fluido a chi vorrà lavorare in smart working, ritagliandosi del tempo per il relax».

Intanto prosegue la stretta relazione con il trade, che si traduce in un cospicuo numero di adesioni per i webinar e un aumento della domanda in controtendenza rispetto al periodo di stallo delle scorse settimane.

Baia Holiday prevede, quale obiettivo minimo, un raddoppio del fatturato rispetto allo scorso anno.

«L’avvio della stagione sta dando buoni segnali sia per l’inizio delle attività in Italia sia per il nostro prodotto di proprietà in Croazia, affacciato su un punto mare straordinario dell’isola di Lussino e aperto dal 1° di aprile – aggiunge Neboli – Soddisfazione anche dal rapporto con il trade con cui stiamo sviluppando forti sinergie e partnership di valore che andranno a posizionare e a far conoscere meglio il prodotto sul mercato italiano. L’interesse e gli investimenti dedicati al settore open air da parte del trade sono in crescita e ci fa piacere vedere i nostri cataloghi nelle vetrine delle adv Italiane, così come interloquire con gli operatori con l’obiettivo condiviso di conquistare nuove fette di mercato in ottica win win».