La stagione degli hotel Falkensteiner inizia l’11 giugno

Annunciate le date ufficiali di apertura delle strutture Falkensteiner Hotels & Residences in Alto Adige. L’11 giugno tocca al Falkensteiner Family Hotel Ehrenburgerhof Lido di Casteldarne (Bz) e al Falkensteiner Hotel & Spa Falkensteinerhof di Valles (Bz), mentre il Falkensteiner Hotel & Spa Antholz di Anterselva (Bz) e il Falkensteiner Hotel & Spa Sonnenparadies di Terento (Bz) apriranno i battenti il 10 luglio.

La riapertura avverrà con un’iniziativa molto sentita dal Gruppo alberghiero: gli hotel saranno esclusivamente riservati ai dipendenti del servizio sanitario altoatesino che sono stati intensamente impegnati nei mesi appena trascorsi, per rilassarsi e riposare con la famiglia. Il soggiorno comprende una camera con pensione a ¾ compreso early check in anticipato e late check out.

Se in partenza era previsto un fine settimana, le richieste sono state così numerose da far pensare all’azienda di dedicare tutta la prima settimana di apertura a questa iniziativa. Gli ospiti infatti saranno divisi in gruppi che verranno ospitati in tre tranche: 11-13 giugno, 13-15 giugno e 15-17 giugno al Lido Ehrenburgerhof e al Falkensteinerhof. La stessa cosa avverrà a luglio con i Falkensteiner Hotel & Spa Antholz e Sonnenparadies.

«Se oggi possiamo annunciare le date di apertura dei nostri hotel in Alto Adige e l’inaugurazione di una nuova stagione, è anche perché c’è chi si è speso in prima persona per la lotta alla diffusione del contagio. Ho molto a cuore questa iniziativa perché quanto successo negli scorsi mesi ha segnato tutti noi ed abbiamo sentito la necessità di mostrare, come gruppo, la nostra vicinanza a chi in questi mesi si è preoccupato della salute degli altri», ha affermato Erich Falkensteiner, presidente di Fmtg e fondatore del Gruppo.

Falkensteiner Hotels & Residences si appresta quindi a riaprire con fiducia anche a tutti gli altri ospiti con diverse novità importanti a partire dal Bonus Ripartenza: chi prenota tra il 20 maggio e il 6 giugno incluso una vacanza fino al 30 settembre 2020 riceve il 10% di sconto sull’intero soggiorno, cumulabile con tutti i pacchetti e le tariffe.

In più, le politiche di cancellazione sono molto più flessibili: è infatti possibile cancellare fino a 3 giorni dall’arrivo tutte le prenotazioni effettuate entro fine giugno per soggiorni entro il 30 settembre 2020.