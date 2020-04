La Spagna ti aspetta: al via la campagna dell’ente del turismo

Turespaña, l’ente del turismo spagnolo, ha lanciato un video intitolato #EspañaTeEspera (#LaSpagnaTiAspetta), attraverso i suoi canali social media in tutto il mondo, e anche in Italia.

L’obiettivo della campagna è quello di consolidare la fiducia dei turisti verso la destinazione, sottolineando loro tutto ciò che la Spagna ha da offrire e allo stesso tempo tutto quello di cui sarà possibile godere una volta superata la crisi legata al Covid-19.

Il video vuole trasmettere un’idea evocativa della Spagna, trasportando i viaggiatori dalle loro case e rafforzando i legami emotivi con la destinazione. Il contenuto del video è disponibile in lingua originale con i sottotitoli in inglese o in versione italiana qui, nonché attraverso i profili social dell’ente.