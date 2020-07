La Spagna rifà il look a Spain.info, il sito web che promuove il turismo

Un nuovo sito web per il turismo spagnolo: presentato dalla ministra dell’Industria, del Commercio e del Turismo, Reyes Maroto, e dalla segretaria di Stato per il Turismo, Isabel Oliver, il rinnovato presidio Spain.info vuole diventare il punto di riferimento per la promozione turistica.

Con oltre 15 milioni di visite all’anno, il sito web dell’incoming iberico è stato trasformato nei contenuti rispondendo alle recenti tendenze digitali, con una nuova versione, tradotta in nove lingue (tra cui l’italiano) particolarmente appetibile al viaggiatore internazionale.

Il nuovo portale verte su un’identità visiva della Spagna, dove le immagini sono protagoniste e l’architettura dell’informazione è stata impostata per rendere rapida l’esperienza di navigazione.

Spain.info presenta anche nuovi strumenti e funzionalità fra le quali la vera e propria costruzione dell’esperienza turistica da parte degli utenti, che possono progettare il loro viaggio in base ai loro gusti e preferenze.