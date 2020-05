La Spagna riapre voli e rotte via mare con l’Italia

Un’altra buona notizia per il turismo e per l’economia in generale: ripartono i servizi passeggeri tra Italia e Spagna dopo oltre due mesi di stop. La Spagna ha infatti revocato il blocco dei voli diretti e dei collegamenti marittimi dall’Italia in vigore dallo scorso 11 marzo a causa della pandemia di coronavirus.

Il provvedimento del governo di Madrid, secondo quanto riporta Adnkronos è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. I viaggiatori provenienti dall’Italia, secondo le normi attuali, dovranno però osservare un periodo di quarantena di 14 giorni come gli altri visitatori stranieri in quanto in Spagna è ancora in vigore lo stato di emergenza.

Per gli spagnoli, che viaggeranno in Italia, invece, non ci sarà nessun obbligo, come stabilito nell’ultimo decreto del presidente del Consiglio dei ministri sulle riaperture.