La Spagna in un touch: l’Ente del turismo rinnova la sua sede a Roma













Parole d’ordine: digitalizzazione, personalizzazione, ed infotainment. Cento metri quadri dotati delle ultime soluzioni tecnologiche – dal touchscreen a diverse risorse multimediali – che vengono messe a disposizione dei visitatori per fornire informazioni personalizzate e su misura sulle destinazioni spagnole.

È questo, il nuovo concept dell’Ente spagnolo del turismo nella storica sede di Piazza di Spagna che riapre al pubblico tutti i giorni dalle 9 alle 13 e che vede adesso uno spazio dedicato anche all’ufficio Xacobeo (termine riferito all’anno santo giacobeo, che si celebra nel 2021 ed è la grande festa del Cammino di Santiago).

Il nuovo Centro Multimediale Interattivo è stato concepito come uno spazio molto versatile che si presterà a presentazioni, workshop, e riunioni. Lo spazio «sarà dedicato e ceduto grautitamente (previa richiesta) ai professionisti del settore per realizzare le proprie presentazioni e come area business lounge – ha dichiarato Jorge Rubio Navarro, direttore dell’Ente Spagnolo del Turismo di Roma – con questo gesto vogliamo avvicinare la strategia digitale della Spagna agli operatori del settore non appena finirà l’attuale contesto di restrizioni causate dal covid-19»

Il concept, si basa su una app sviluppata ad hoc supportata da un videowall di 6 metri di lunghezza che consente agli utenti di navigare in maniera digitale, esplorando le diverse opzioni delle destinazioni spagnole.

I punti d’interesse che si possono esplorare virtualmente sono suddivisi in 5 categorie: principali destinazioni, aree turistiche, regioni, città patrimonio Unesco e itinerari.

In questo modo l’utente può esplorare autonomamente e in base ai propri interessi le risorse a disposizione, soltanto toccando lo schermo, per poi vedere successivamente elaborata e consegnata la sua selezione, in un programma di viaggio completamente tailor made.

Tramite questi tool multimediali quindi, la fase d’ispirazione e di pre-trip del Travel Customer Journey diventa già una vera e propria esperienza di conoscenza delle destinazioni oggetto del viaggio. A questo proposito, Jorge Rubio ha commentato: «vogliamo che viaggiatori e professionisti si divertano dal primo momento dell’organizzazione del viaggio. Il tutto grazie ad un processo di digitalizzazione che aumenta la qualità dell’ esperienza del viaggiatore verso la destinazione».

Per i meno avvezzi alla tecnologia, nel nuovo centro sarà comunque possibile contare sul supporto del personale dell’Ente, che durante l’anno santo Xacobeo 2021-2022 fornirà anche informazioni e suggerimenti riguardo la Galizia.

Il primo prodotto ospitato dal CMI (Centro Multimediale Interattivo), infatti, è proprio il Cammino di Santiago. In questo modo l’innovativo spazio di Piazza di Spagna si pone al centro del programma Nazionale di Turismo Xacobeo che prevede diverse iniziative di promozione: webinar, presentazioni professionali, azioni di marketing online, campagne di promozione nei social network, campagne di comunicazione, e famtrip.