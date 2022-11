La Spagna celebra Picasso tra musei e tour culturali

Nel 2023 la Spagna celebrerà i 50 anni dalla morte di Pablo Picasso con una serie di importanti eventi. Cinquanta anni come cinquanta saranno le mostre che in tutto il mondo porteranno l’arte del grande artista malagueño.

Picasso sarà naturalmente celebrato in particolare in patria, con ben 16 mostre che si terranno nelle città che lo hanno ospitato nel corso della sua vita, in particolare Malaga, Madrid, Barcellona, A Coruña e Bilbao. Il programma delle celebrazioni è stato presentato dall’Ente spagnolo per il Turismo nella cornice dell’Accademia Reale di Spagna a Roma, e la serata ha visto la partecipazione del neo ambasciatore di Spagna in Italia, Miguel Fernàndez-Palacios, del direttore dell’Ufficio del Turismo spagnolo Gonzalo Ceballos e di Sara Quintero, promotion executive di Turismo di Malaga.

Sotto la guida dei governi spagnolo e francese, il 2023 sarà quindi dedicato alla celebrazione della sua opera e della sua eredità artistica. «Con la celebrazione di questo grande evento – ha affermato l’ambasciatore Fernàndez-Palacios – vogliamo far conoscere quali furono gli elementi d’ispirazione per Picasso in Spagna, perché il legame dell’artista con il suo Paese di origine è sempre stato forte, sia nella sua vita personale che artistica, influendo in maniera decisiva sul carattere della sua opera».

In particolare, l’ente del turismo spagnolo Turespaña sta preparando la campagna internazionale “Picasso ispirato dalla Spagna, vieni e trova la tua ispirazione”, con la quale vuole rafforzare la propria posizione come destinazione turistica culturale e promuovere le visite alle mostre ed agli eventi commemorativi che si terranno nelle diverse città iberiche. L’obiettivo è anche quello di rafforzare il marchio del Paese anche attraverso la creatività e il genio artistico di Pablo Picasso.

«Con questa campagna proponiamo di viaggiare o di riscoprire le destinazioni spagnole già visitate con uno sguardo meno turistico e più curioso. Lo scopo da raggiungere è che i turisti si avvicinino agli abitanti delle città favorendo gli scambi culturali e sociali e permettendo lo sviluppo di modi diversi di conoscere nuovi luoghi e nuove realtà, proprio come ha fatto Picasso», ha sottolineato il direttore dell’ente spagnolo del turismo di Roma, Gonzalo Ceballos.

La campagna, che verrà lanciata nel gennaio 2023, sarà rivolta a un target di turisti con un profilo culturale medio-alto e prevede un investimento di 2,5 milioni di euro.

E per conoscere più da vicino il genio dell’arte spagnolo e programmare un viaggio in Spagna sulle sue tracce, ecco le mostre che si terranno in Spagna nel 2023 per celebrare l’arte rivoluzionaria di Pablo Picasso:

Fundación MAPFRE, Madrid (23.09.2022 – 08.01.2023): “Julio González, Pablo Picasso y la desmaterialización de la escultura”;

Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid (11.10.2022 – 15.01.2023): Picasso y Chanel;

Museo Picasso Barcelona (18.11.2022 – 19.03.2023): Daniel-Henry Kahnweiler;

Museo de Bellas Artes da Coruña, A Coruña (23.03.2023 – 23.06.2023): Picasso blanco en la memoria azul;

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid (29.03.2023 – 02.07.2023): Picasso. Colección Nahmad;

Museo Picasso Málaga (08.05.2023 – 10.09.2023): Picasso: materia y cuerpo;

La Casa Encendida, Madrid (19.05.2023 – 17.09.2023): Picasso tardío 1963 – 1972;

Museo Nacional del Prado, Madrid (13.06.2023 -17.09.2023): Picasso – El Greco;

Museo Casa Natal Picasso, Málaga (21.06.2023 – 01.10.2023): Las edades de Picasso;

Museo del Diseño de Barcelona (giugno-settembre 2023): Picasso y la cerámica española;

Casa de Velázquez, Madrid (settembre-novembre 2023): Picasso contra Velázquez;

Museo Guggenheim Bilbao (29.09.2023 – 14.01.2024): Picasso: materia y cuerpo;

Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid (02.10.2023 – 14.01.2024): Picasso. Lo sagrado y lo profano;

Museo Picasso Málaga (02.10.2023 – 24.03.2024): El eco de Picasso;

Museu Picasso Barcelona / Fundació Joan Miró (19.10.2023 – 25.02.2023): Miró – Picasso;

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid (14.11.2023 – 04.03.2024): Picasso 1906: La gran transformación.