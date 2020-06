La Slovenia si promuove al mercato con un roadshow digitale

Un roadshow digitale europeo per informare e formare gli agenti di viaggi e operatori turistici dei Paesi esteri: è l’idea lanciata dall’Ente sloveno per il turismo che intende così sfruttare la vigilia della ripartenza della stagione estiva con un’operazione non solo promozionale.

Tra le diverse tappe europee toccate dagli eventi di formazione, per gli agenti italiani che vogliono investire in formazione e migliorare le proprie competenze sulla destinazione a due passi dall’Italia, l’appuntamento è per mercoledì 17 giugno alle 14 in lingua italiana: si affronteranno importanti tematiche legate a sicurezza e sostenibilità ambientale, passando attraverso la presentazione dell’offerta vacanze mare e terme della Slovenia.

«È arrivato il momento di agire in modo responsabile, sicuro e sostenibile. Siamo consapevoli di quanto siano oggi importanti la fiducia e la sicurezza sia degli ospiti che dei dipendenti nel settore del turismo – afferma Aljoša Ota, direttore dell’Ente sloveno per il turismo in Italia – Per questa ragione è stato ideato il nuovo marchio Green&Safe, che indica e sottolinea gli elevati standard igienici e i protocolli seguiti, nonché le raccomandazioni sostenibili cui si sono adeguati i fornitori e le destinazioni turistiche».

Insieme al rappresentante dell’Ente in Italia, interverranno al webinar Igor Novel, direttore dell’Ente del turismo Portorose e Pirano, e Iztok Altbauer, direttore dell’Associazione delle Terme della Slovenia.