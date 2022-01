La Slovenia sfiora i 2 milioni di arrivi e chiama gli italiani













L’Ente sloveno per il turismo ha diramato i dati di chiusura del 2021. L’anno scorso la Slovenia ha registrato 1.832.466 arrivi di turisti stranieri per un totale di 4.794.935 pernottamenti, con una crescita complessiva del 50,68% degli arrivi internazionali rispetto al 2020 e del 42,95% dei pernottamenti.

Dati confortanti alla luce di un 2020 segnato da lunghi periodi di lockdown e di numeri ancora lontani da quanto raggiunto nel 2019.

Nonostante questo, la Slovenia resta tra le mete predilette degli italiani che nel 2021 sono stati 161.796 a raggiungere la destinazione, per un market share dell’8,83% e un incremento del +1,71% rispetto al 2020 (353.571 i pernottamenti).

Con questi numeri l’Italia si attesta saldamente al terzo posto, dietro Germania e Austria, tra i mercati prioritari per la Slovenia.

Tra i turisti stranieri, a dicembre 2021, il maggior numero di pernottamenti è stato effettuato dai croati (13%), a seguire l’Italia (11%), l’Austria (8%), la Serbia (8%) e la Germania (6%).

Forte di questi risultati, l’ente sloveno per il turismo in Italia si appresta ad affrontare il 2022 appena iniziato con l’obiettivo di recuperare quanto perso rispetto al 2019, ponendo la filiera turistica italiana al centro della propria strategia.

«È ormai da anni comprovata l’importanza per noi rivestita dagli agenti di viaggi e dagli operatori italiani, nostri partner commerciali preferenziali, con cui abbiamo nel tempo stabilito un rapporto di stima, professionale e personale, al quale non intendiamo venire meno», sottolinea Aljoša Ota, direttore dell’Ente Sloveno per il Turismo in Italia.

«Le fiere saranno uno dei momenti più importanti legati alla strategia di promozione, sicuramente con il pubblico finale ma, anche, di incontro con il settore – conclude Ota – Un fitto alternarsi di fiere, workshop, roadshow, eventi che avranno l’obiettivo essenziale di stimolare l’attenzione degli italiani verso una meta che, in verità, amano già molto, ma che quest’anno intendiamo promuovere per quello che sarà il focus della nostra strategia 2022, puntata sull’outdoor».