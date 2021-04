La Slovenia riparte (anche) da Mice e business travel













Focus sul business travel per la Slovenia, con quasi 150 aziende del settore turismo d’affari che hanno partecipato all’evento virtuale Feel Sloveni@ Business Date. Durante l’appuntamento 34 fornitori Mice sloveni hanno presentato la loro offerta in incontri virtuali one-to-one a partner commerciali di 24 Paesi.

La maggior parte dei partecipanti stranieri proveniva da Germania, Italia (20 agenzie), Ungheria, Francia e Repubblica Ceca, ma è giunto interesse anche Usa ed Emirati Arabi Uniti.

Durante la pandemia, l’Ente sloveno per il Turismo e lo Slovenian Convention Bureau hanno unito le forze con l’obiettivo di riavviare il settore e migliorare le relazioni d’affari con i partner stranieri. Si cominciano ora ad avvertire i primi segnali di ripresa.

«L’Ente sloveno per il Turismo dedica particolare attenzione alla ripresa del settore del business travel, molto colpito dalla pandemia perché fortemente dipendente dai mercati stranieri, per via dei suoi molteplici effetti benefici sulla destagionalizzazione dei flussi turistici e sulla crescita dei consumi degli ospiti – afferma Aljoša Ota, direttore dell’Ente sloveno per il Turismo in Italia – La Slovenia ha buone possibilità di rilanciare con successo il segmento Mice, poiché nel prossimo futuro si cercheranno destinazioni più raccolte, non di massa e orientate alla sostenibilità. Sono convinto che l’evento, tenuto in collaborazione con lo Slovenian Convention Bureau, giocherà un ruolo significativo nel percorso di ripresa del settore dei viaggi d’affari in Slovenia».

I viaggi d’affari svolgono un ruolo rilevante per il turismo sloveno: consentono la destagionalizzazione, soggiorni più lunghi e maggiori budget di spesa nella destinazione, che ha un’offerta che va dalle esperienze attive e di wellness a quelle gastronomiche.

«Oltre che per la posizione ideale nel cuore dell’Europa e la semplice comunicazione in lingua inglese, la destinazione si distingue per l’eccezionale diversità geografica – conclude Miha Kovačič, direttore dello Slovenian Convention Bureau – In tutta la Slovenia è possibile trovare fornitori qualificati e location con un numero sufficiente di capacità, inclusi luoghi unici come castelli e grotte. Infine, è considerata una delle destinazioni più sostenibili del mondo. La gastronomia locale rappresenta la ciliegina sulla torta».