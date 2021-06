La Slovenia punta sul trade e partecipa alla Bmt













Un anno dedicato al b2b quello dell’Ente sloveno per il Turismo che ha appena concluso un roadshow dal vivo per piccoli gruppi di agenzie selezionate a Verona, Padova, Venezia e Trieste durante il quale ha incontrato oltre 100 agenti di viaggi e tour operator.

L’obiettivo è stato quelli di fornire informazioni aggiornate e mantenere alta l’attenzione verso la destinazione, condividendo informazioni riguardanti nuove aperture e con focus su vari segmenti di viaggio quali outdoor, wellness, cultura e gastronomia.

A testimonianza del rilievo che il settore ha assunto nella strategia di promozione slovena, l’Ente partecipa in Italia alla Borsa Mediterranea del Turismo il 18-19-20 giugno presso la Mostra d’Oltremare di Napoli al padiglione 6, stand E006.

Lo scorso 1° giugno, inoltre, l’Ente ha lanciato il programma di formazione online “Feel sLOVEni@ Online Training My way of escaping to Slovenia”. La nuova piattaforma ispira t.o. e agenti stranieri ad acquisire nuove conoscenze sulla Slovenia. I partecipanti ai programmi educativi della piattaforma diventano esperti in Slovenia e ottengono il titolo I feel Slovenia Certified Expert.

«I nuovi corsi di formazione online sono un passo importante verso un ulteriore rafforzamento della conoscenza dei tour operator e delle agenzie di viaggi stranieri sulla Slovenia come destinazione verde e sicura per esperienze boutique – afferma Aljoša Ota, direttore dell’Ente sloveno per il Turismo in Italia – crediamo in questo modo di rivolgerci ad un numero maggiore di partner commerciali stranieri, ispirandoli a esplorare e includere la Slovenia nei loro programmi, aiutando così l’industria turistica slovena a riprendersi”.

Il gioco “My way of escaping to Slovenia”, in inglese, fornisce informazioni approfondite sulla destinazione attraverso materiali elettronici, soluzioni di test online e valutazione delle conoscenze in tempo reale. Attraverso video e domande correlate, l’utente conosce l’intera Slovenia, i quattro mondi geografici (Slovenia alpina, Lubiana e Slovenia centrale, Slovenia pannonica termale e Slovenia mediterranea e carsica), le principali attrazioni turistiche nonché le Unique Experiences e la gastronomia stellata.