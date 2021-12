La Slovenia punta sul marchio Green& Safe per terme e stazioni sciistiche













La Slovenia sposta il focus sulla sicurezza nella propria offerta turistica e mette in pratica protocolli e misure di prevenzione delle infezioni nelle varie strutture turistiche slovene, dai centri termali agli impianti sciistici.

Nella ristorazione e in tutte le strutture turistiche, vengono infatti attuate accuratamente tutte le raccomandazioni nazionali per la prevenzione delle infezioni. I centri termali, devono adattarsi agli standard di sicurezza responsabili Green & Safe: all’interno delle strutture, cioè, vengono applicati elevati standard igienici e protocolli di pulizia, e vengono seguite le raccomandazioni di sicurezza dell’Istituto nazionale di sanità pubblica. La sicurezza viene poi anche data dai numerosi spazi all’aperto nei dintorni delle stazioni termali, che permettono un soggiorno di benessere con spazi sicuri e a contatto con la natura.

Le terme slovene hanno anche sviluppato diversi programmi speciali per aiutare la riabilitazione dei pazienti nel post Covid, che si basano sia sul supporto psicologico che sul ripristino dell’equilibrio interno.

Rigidi protocolli anche nelle stazioni sciistiche slovene: alcune stazioni di queste, seguono gli standard di viaggio responsabili Green & Safe, con un occhio anche alla sostenibilità.

«Tutto l’impegno della filiera turistica slovena per creare i requisiti corretti per una vacanza sicura è racchiuso nel marchio Green & Safe – afferma Aljoša Ota, direttore dell’Ente Sloveno per il Turismo in Italia – L’etichetta creata per contrassegnare fornitori di servizi e destinazioni turistiche caratterizzati da elevati standard, prassi igieniche, protocolli e raccomandazioni sostenibili. Grazie alle attività basate su responsabilità e sostenibilità è possibile vivere le prossime vacanze invernali in Slovenia in modo sicuro».