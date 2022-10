La Slovenia presenta a Rimini i nuovi progetti tra green e food

C’è anche la Slovenia tra i padiglioni della 59ª edizione del Ttg Travel Experience, presente con uno stand (154-167, Pad. C1) da 136 metri quadrati in cui sono presenti 22 tra aziende e operatori: albergatori, istituti termali, enti di promozione territoriale e di singole attrazioni turistiche, oltre alla delegazione dell’Ente sloveno per il turismo in Italia.

«Nei primi otto mesi del 2022 sono stati registrati 282.217 arrivi dall’Italia, dato che rappresenta il 9.78% del totale estero per 613.859 pernottamenti. Il mercato italiano è secondo dietro la Germania», commenta Aljoša Ota, direttore dell’Ente sloveno per il turismo.

In totale, da gennaio a fine agosto, circa 4,3 milioni di turisti hanno raggiunto la Slovenia per un totale di 11,7 milioni di pernottamenti: dati già molto superiori a quelli relativi a tutto il 2021. Al centro il turismo outdoor ed esperienziale, con un approccio sempre green e sostenibile.

Tra le novità presentate, oltre al progetto digital I feel Nft, la Slovenia Green Wellness Route e la Slovenia Green Gourmet Route: soluzioni che combinano le bellezze paesaggistiche dei percorsi cicloturistici del Paese alla sua ricca offerta termale ed enogastronomica a km zero.