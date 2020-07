La sicurezza nei viaggi d’affari: i webinar di Cisalpina, Soldo e Zucchetti

I viaggi d’affari del post pandemia saranno ancora più che in passato all’insegna della sicurezza. A dirlo sono Cisalpina Tours, Soldo e Zucchetti che, forti della loro partnership consolidata nel tempo, in due webinar hanno presentato un’aggiornata modalità di gestione di trasferte e note spese.

La prima volta all’inizio di giugno durante “Ripartiamo!” (evento svoltosi alla presenza dei maggiori player del settore travel, trasferte e mobility), mentre la seconda occasione sarà a fine settembre in un nuovo appuntamento dal titolo “Ripartiamo in sicurezza, la nuova travel policy per viaggiare sicuri”.

Alla base degli incontri, sottolinea una nota delle tre aziende, è che l’emergenza da coronavirus ha fatto sorgere nuove esigenze nella gestione dei viaggi d’affari, tanto che “ora la sicurezza poggia anche e soprattutto sulla tutela del lavoratore rispetto agli eventuali rischi di contagio”. Non si tratta, quindi, “di limitarsi al fatto che i viaggiatori siano accuratamente informati sulle norme da rispettare e sui criteri di sicurezza: le imprese sono responsabili della salute dei propri dipendenti e nel contesto del viaggio d’affari questo significa innanzitutto che dovranno essere loro a farsi trovare adeguatamente preparate”.

In questo contesto, la tecnologia diventa fondamentale per garantire il costante scambio di informazioni tra lavoratore, azienda e agenzia di viaggi, in un flusso che consenta l’aggiornamento tra i vari soggetti e che garantisca quindi massima sicurezza nell’evitare, ad esempio, zone a rischio contagio o nel garantire che la salute del lavoratore sia tutelata in ogni momento.

In quest’ottica, prosegue la nota, “si inserisce anche il vantaggio del pagamento agile e digitale per mezzo della carta Soldo e tutta una serie di altre possibilità aperte dalla digitalizzazione del viaggio d’affari che permettono di avere sotto controllo ogni aspetto della materia”.