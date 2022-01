La Sicilia proroga i collegamenti marittimi con le isole minori













La Regione Sicilia ha prorogato fino al 2022 l’attuale schema per i collegamenti marittimi di traghetti e aliscafi da e per le isole minori, mantenendo orari e linee vigenti. Lo annuncia l’assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone, a proposito della prosecuzione nel 2022 del trasporto marittimo passeggeri in regime di servizio pubblico.

«Come preannunciato nei giorni scorsi – dichiara Falcone – nelle more della pubblicazione di una nuova gara per affidare i servizi marittimi tra la Sicilia e le isole minori nel prossimo quinquennio, il governo Musumeci ha prorogato l’attuale regime dei collegamenti via navi e aliscafi, mantenendo invariati orari e linee vigenti, senza nessuna riduzione dei servizi o penalizzazione per le comunità isolane».

Per quanto riguarda i collegamenti marittimi realizzati con il sostegno statale «abbiamo invece fatto richiesta alla società di navigazione siciliana Spa di mantenere per tutto il 2022 i servizi attualmente erogati, con il riconoscimento da parte della Regione dei costi aggiuntivi, sempre nelle more della futura gara che prevederà un’integrazione fra servizi a compensazione regionale e quelli a compensazione statale. Su quest’ultima iniziativa, la Regione ha anche investito le prefetture competenti», conclude Falcone.