La sfida della pianificazione per il trasporto aereo













Prevedere domanda e offerta nonostante l’incertezza imperante. È questa la grande e complessa sfida del trasporto aereo nella “nuova normalità” e in soccorso di questa insondabile realtà – frutto di troppi cambiamenti ed incognite – arriva Sabre con un modello di pianificazione innovativo che permetterà una vera ripresa del settore nei prossimi anni.

Almeno questo è l’intento del whitepaper pubblicato dall’azienda tecnologica statunitense che, nel volume “The Art & Science of Network Planning to Ramp up for Recovery” da un lato spiega come le compagnie aeree stiano passando da una pianificazione a breve termine verso una a più lungo termine; e dall’altroracconta come Sabre stessa sta sviluppando nuove metodologie di pianificazione degli schedule proprio per i vettori.

Questi nuovi metodi possono ottimizzare i dati di ricerca su Gds in congiunzione ai dati storici sulla domanda globale e i dati sulla capacità del settore, per prevedere così la domanda in modo efficace anche quando i risultati dell’anno precedente diventano meno rappresentativi. Utilizzando questi nuovi approcci, Sabre ha sviluppato calendari e orari 2021 alternativi e stime della domanda che riflettono meglio ciò che è probabile che accada.

«Dal punto di vista dell’aviazione, il secondo semestre 2021 è il momento di cambiare la nostra prospettiva abbandonando la modalità di crisi con un focus solo sull’immediato per adottare di nuovo una visione più strategica, analizzando gli adeguamenti del mercato per le stagioni e gli anni a venire – ha affermato Cem Tanyel, chief services officer per Sabre Travel Solutions – Tuttavia, non sarà facile avere una pianificazione completa nel contesto attuale. Oltre alle difficoltà causate dalla riduzione del numero di passeggeri e delle revenue, così come dalla conseguente riduzione dell’equipaggio per alcune compagnie, ci sono ulteriori sfide da considerare, poiché i dati su cui i manager delle compagnie aeree contavano in passato per poter stimare la domanda futura oltre le poche settimane ora non sono più affidabili».

In sostanza, quindi, le nuove metodologie create da Sabre per avere una visione più olistica della pianificazione degli schedule aerei diventano strategiche in un momento in cui non è possibile fare affidamento solo sui dati degli anni precedenti. Nel volume, infatti, Sabre affronta sia il tema di come le compagnie aeree stiano cambiando i modelli di pianificazione sia come i vettori stessi debbano concentrarsi maggiormente sulla segmentazione sia leisure che business per una ripresa robusta che possa avvenire entro i prossimi 48 mesi.

«Spesso si dice che la necessità è madre dell’invenzione. Questa pandemia ha portato l’innovazione a un processo Nps (Net Promoter Score) che è stato piuttosto statico nei decenni precedenti. Gli approcci di pianificazione quantitativa della rete che sfruttano i progressi tecnici erano già in corso prima di Covid-19, ma ora sono diventati ancora più importanti per progredire. Il risultato sarà un processo più completo e innovativo che incorpori analisi per segmenti, i dati sugli acquisti e sulle previsioni di pianificazione del settore più solide», ha concluso Cem Tanyel.

Il whitepaper completo “The Art & Science of Network Planning to Ramp up for Recovery” è consultabile a questo link.