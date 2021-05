La settimana di Alitalia: l’Ue verso il via libera alla newco













Questione di ore, forse di giorni, e poi la nuova Alitalia potrà finalmente scaldare i motori e preparare l’ennesima rinascita già a partire dall’autunno. Sembra ormai in dirittura d’arrivo, infatti, l’accordo tra governo italiano e Unione Europea sul passggio da Alitalia in amministrazione straordinaria alla newco Italia Trasporto Aereo (Ita).

Dopo che la scorsa settimana si è capito che il governo è riuscito a spuntarla sulla questione brand – Ita dovrebbe ereditare nel primo periodo almeno in affitto il nome Alitalia, ndr – per garantire continuità alla compagnia aerea di bandiera, ora Bruxelles sembra orientata a dare il suo via libera a un piano industriale che prevede circa 4.500-5.000 dipendenti e circa 55-60 aerei.

Sempre di mini-Alitalia si tratta, quindi, soprattutto visto che il piano prevede quasi 5.800 esuberi, ma assicura il passaggio del ramo aviation a Ita. Sulle divisioni manutenzione e handling invece sembra esserci un’intesa con l’Unione europea che prevede la vendita della prima ad AtiTech; e un bando di gara per la seconda. In entrambi i casi, però, la newco Italia Ttrasporto Aereo dovrebbe avere un ruolo e delle quote non marginali delle sue società.

Il governo e la Commissione Ue, infine, avrebbero anche raggiunto l’intesa sul programma Millemiglia (che verrà messo a gara) e sulla cessione degli slot (soprattutto a Linate, ma non è escluso anche Roma Fiumicino). Lo snodo decisivo della vicenda potrebbe avvenire già mercoledì 26 maggio, giorno in cui è previsto a Bruxelles l’incontro tra il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, e la vicepresidente della Commissione Margrethe Vestager. Intanto, però, trapelano anche aggiornamenti sul futuro partner industriale della nuova compagnia: nel testa a testa Lufthansa-Delta, infatti, il colosso tedesco adesso sembra essere in vantaggio, ma in questo caso i tempi per un accordo non sono ancora maturi finchè+ non sarà chiarito il futuro di Alitalia.