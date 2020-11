La settimana del Black Friday: tutte le offerte del travel

Torna puntale anche quest’anno l’appuntamento con il Black Friday. Un giorno intero, che ormai è stato prolungato in un’intera settimana (la Black Friday Week), in cui negozi fisici e online praticano sconti allettanti su una selezione di prodotti e che da ufficialmente il via allo shopping natalizio. Anche il settore del travel, messo a dura prova dalla pandemia, offre interessanti occasioni per programmare viaggi futuri, appena si ritornerà a viaggiare. Ecco una selezione delle offerte di t.o., compagnie aeree, hotel e imprese.

GO WORLD. Il tour operator offre uno sconto del 45% e nessuna penale per cancellazioni fino a 7 gg prima della data di partenza, per tutte le prenotazioni confermate dal 27 al 30 novembre relative a tre offerte per soggiorni alle Maldive e Mauritius, dal 1 febbraio al 31 ottobre 2021.

La promozione Black Friday è valida per le Maldive con soggiorno presso il Lux South Ari Atoll. Inclusi nel pacchetto, voli di linea, trasferimenti in idrovolante, 7 pernottamenti con prima colazione, un trattamento Spa di 30 min durante il soggiorno. Per le Mauritius soggiorno presso il Salt of Palmar Mauritius 5 stelle o presso il Lux Grand Gaube Resort &Villas: inclusi nei pacchetti i voli intercontinentali, 7 pernottamenti con prima colazione e trasferimenti da e per l’aereoporto.

Sconti Black Friday anche per Go Trekking e Go in Italy dove viene regalata una quota di iscrizione ogni 2 passeggeri per tutte le prenotazioni effettuate dal 27 novembre al 4 Dicembre sui viaggi a partenze fisse.

EASYJET. Il vettore, in occasione del Black Friday, mette in vendita 130mila posti da e per l’Italia per i viaggi tra il 10 dicembre e il 30 giugno 2021. L’offerta è valida fino al 2 dicembre e le tariffe sono disponibili su easyjet.com. A questo, si aggiunge uno sconto fino al 25% sul noleggio auto per i ritiri dal 27 novembre al 31 maggio 2021.

B&B HOTELS. La catena alberghiera lancia la tariffa Black Friday, in esclusiva su hotelbb.com, disponibile dal 27 novembre al 4 dicembre 2020 incluso e assicura uno sconto del 20% per soggiorni dal 1° aprile al 31 agosto 2021.

La speciale promozione legata al Black Friday potrà essere modificata gratuitamente posticipando la data di partenza entro 12 mesi dalla data di prenotazione, tramite l’emissione di un voucher e con eventuale adeguamento tariffario sulla nuova data scelta.

Inoltre, prosegue la Winter Offer che mette a disposizione, in esclusiva sulla piattaforma globale, camere doppie a partire da 29 euro fino a marzo 2021. La Winter Offer è prenotabile fino al 15 gennaio 2021, per soggiorni fino a marzo 2021, solo online.

ENTE DEL TURISMO DI BARCELLONA. L’Ente del Turismo di Barcellona ha lanciato per la prima volta una campagna di Black Friday legata alla città di Barcellona. Per 4 giorni, dal 27 al 30 novembre, attraverso il sito web VisitBarcelona, ​​si potrà accedere alla piattaforma barcellonablackfriday.com su cui scoprire oltre 150 attività: due biglietti al prezzo di uno per visite culturali e attività nel tempo libero; passare una notte in uno degli hotel più esclusivi, godendosi la Spa con il 30% di sconto;

E ancora, visitare il Museo del Barcellona Football Club in due al prezzo di un solo biglietto; acquistare un passaporto culturale (Articket) per visitare alcuni dei migliori sei musei d’arte di Barcellona per dodici mesi a soli 17,50 euro.

Non mancano le delizie culinarie, sarà possibile gustare la cucina d’autore con il 20% di sconto, oppure ascoltare concerti di musica classica ed assistere alle principali opere della stagione teatrale della città.

Grazie alla collaborazione con Vueling, sarà inoltre possibile acquistare i biglietti aerei per Barcellona da qualunque aeroporto italiano con il 25% di sconto, e il volo sarà valido, così come la maggior parte delle offerte, fino ad ottobre 2021.

HERTZ. Quest’anno Hertz, che celebra il 60° anniversario di attività in Italia, ha deciso di partecipare al Black Friday: su tutte le prenotazioni effettuate fino al 30 novembre, per noleggi fino al 15 marzo 2021, oltre alla riduzione del 20% sulla tariffa di noleggio, offre anche il guidatore aggiuntivo gratuito e un meno 25% sulla copertura totale Super Cover.

MIRABILANDIA. In occasione della Black Friday Week, fino al 30 novembre, il Parco divertimenti più grande d’Italia offre tante proposte diverse, di rinnovo o primo acquisto, e alcune novità come l’abbonamento Privilege.

Nel dettaglio, l’abbonamento Bronze offre l’ingresso tutti i giorni di apertura fino al 30 giugno 2021 e speciali sconti e promozioni all’interno del Parco; l’abbonamento Silver propone l’ingresso tutti i giorni di apertura fino al 1° novembre 2021, parcheggio auto e moto con riduzione del 50%, speciali sconti e promozioni e accesso alle promozioni per l’ingresso al Parco per amici e parenti dell’abbonato.

Infine, l’abbonamento Privilege, novità della stagione 2021, permette l’ingresso al Parco tutti i giorni di apertura fino al 1° novembre 2021, parcheggio auto e moto gratuito, 2 biglietti di ingresso validi per amici e parenti, speciali sconti e promozioni all’interno del Parco, accesso alle promozioni per l’ingresso al Parco per amici e parenti dell’abbonato, riduzione del 50% per l’acquisto di un Flash Pass Gold giornaliero e ingresso gratuito in tutti i Parchi europei del Gruppo Parques Reunidos.