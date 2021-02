La seconda edizione del Roma Travel Show si terrà dal 4 al 6 giugno













Secondo appuntamento con il Roma Travel Show, l’evento internazionale che si pone al fianco degli operatori del settore per promuovere la ripartenza della filiera turistica.

L’edizione 2021, in programma dal 4 al 6 giugno al Palazzo dei Congressi, ha come obiettivo la promozione della destinazione Italia – con un occhio al turismo green – ricca di luoghi e cultura grazie ai suoi 282 siti archeologici, 7.914 km di costa, 1.200 vette alpine, 536 monumenti, 4.158 musei per un totale di 4.976 luoghi da visitare.

Punto di incontro tra utente finale e tutti gli attori del turismo organizzato, dalle associazioni di categoria ai tour operator, l’evento coinvolge tutti gli attori della filiera, secondo criteri di garanzia, sicurezza e assistenza.

Ma il mondo del turismo non è fatto solo di Italia e, per questo, la kermesse da spazio anche al turismo internazionale, offrendo informazioni qualificate per scoprire nuove destinazioni in sicurezza. Tante le proposte in mostra: dagli itinerari ecosostenibili ed enogastronomici, al turismo spirituale, sportivo, musicale, cinematografico, artistico; ai nuovi trend dedicati al benessere e ai viaggi wow, costruiti su misura dai travel specialist.