La Scozia spinge sulla ripartenza con l'evento Discover Scotland













VisitScotland spinge sulla ripartenza e comunica il lancio di una nuova piattaforma commerciale di viaggi che permetterà alle imprese scozzesi di entrare in contatto con i principali acquirenti in tutto il mondo.

Si tratta di Discover Scotland 2022, una nuova serie di eventi che comprende un appuntamento online B2B con cinque vetrine regionali. Discover Scotland: Reconnect2022 si svolgerà virtualmente dal 5 al 7 aprile 2022. Le cinque vetrine regionali, note come Discover Scotland: Live Showcase si terranno poi nei mesi di maggio e settembre prossimi. Insieme, questi eventi promuoveranno le attività turistiche scozzesi pronte per il commercio ai principali acquirenti internazionali in loco in Scozia.

Nel 2022 il tradizionale appuntamento annuale con VisitScotland Expo verrà quindi sostituito da questa iniziativa in un nuovo formato, pensato per mitigare le sfide della pandemia.

Malcolm Roughead, amministratore delegato di VisitScotland, ha dichiarato: «Discover Scotland 2022 offre una nuova ed entusiasmante piattaforma per mettere in evidenza il meglio dei prodotti turistici scozzesi. Abbiamo collaborato con i rappresentanti del settore del turismo per garantire che questo programma di iniziative per il commercio dei viaggi soddisfi le loro esigenze nel 2022 e assicuri una continua connessione con gli acquirenti internazionali. Non vediamo l’ora di realizzarlo».

«Sosteniamo pienamente il settore del turismo scozzese e ci impegniamo ad aiutare le imprese a riprendersi dalla pandemia fornendo loro opportunità di networking con tour operator e agenti di viaggi di tutto il mondo, sia online che sul posto – ha proseguito Roughead – Le sfide presentate dalla pandemia ci hanno offerto l’opportunità di rivedere le modalità di organizzazione degli eventi; Discover Scotland è un’iniziativa pensata per soddisfare le esigenze del settore del turismo e garantire una continuità dei contatti con gli acquirenti attraverso un nuovo programma di attività. I nostri visitatori internazionali rivestono un’importanza enorme per il turismo scozzese e abbiamo continuato a tenerci in contatto virtualmente con quei mercati».

L’evento Scotland Reconnect si è tenuto virtualmente nel novembre 2020 ed è stato ripetuto con successo nell’aprile 2021 come efficace alternativa agli eventi dal vivo durante la pandemia. Nella kermesse di tre giorni di aprile si sono svolti più di 7mila incontri d’affari pre-organizzati.

Ad aprile 2022, per Discover Scotland si prevede la partecipazione virtuale di circa 300 acquirenti provenienti da più di 20 mercati e la presenza di 300 fornitori scozzesi.