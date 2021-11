La scelta dell’Austria: vacanze solo per i vaccinati













La decisione era nell’aria da qualche settimana ed ora è ufficiale. L’Austria – da lunedì 8 novembre – impone il lockdown solo a chi non è immunizzato. Ristoranti, hotel, attività sportive (sci compreso) ed eventi culturali, dunque, sono riservati ai soli cittadini e turisti che hanno effettuato il vaccino anti-Covid.

«Quando saliamo in macchina ci mettiamo la cintura di sicurezza, il vaccino anti-Covid è la nostra cintura», ha detto il cancelliere austriaco, Alexander Schallenberg, per annunciare la decisione del governo austriaco che impone il lockdown a chi non è immunizzato e lascia il via libera alle attività e alle vacanze a tutti i vaccinati anti-Covid.

Ristoranti, hotel, bar, pasticcerie, attività sportive, eventi culturali e movida, dunque, sono riservati esclusivamente ai soli cittadini che hanno effettuato il vaccino anti-Covid o sono guariti dal virus.

Con questa decisione, per i turisti locali e stranieri (italiani compresi), sarà possibile soggiornare presso le strutture alberghiere austriache o recarsi presso gli impianti sciistici in sicurezza, sapendo che vi potranno avere accesso solamente i cittadini e turisti immunizzati ovvero vaccinati o guariti entro i sei mesi. Secondo le linee guida del governo, inoltre, i tamponi molecolari (Pcr) e antigenici, in questa fase, cesseranno la loro validità.

L’Austria rientra nei Paesi dell’Elenco C, secondo l’ordinanza del ministero della Salute dello scorso 25 ottobre. Di conseguenza – fino al 15 dicembre 2021 –gli spostamenti da/per il Paese sono consentiti senza necessità di motivazione (fatte salve eventuali limitazioni previste in Italia su base regionale).