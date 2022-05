La scalata di Wizz Air: nuova compagnia aerea a Malta













Prosegue l’espansione europea di Wizz Air, che ora segue le orme del Gruppo Ryanair – non solo in termini di passeggeri e fatturato – e annuncia la scelta di creare una nuova compagnia aerea con base a Malta (dopo aver già creato una sussidiaria negli Emirati con Wizz Air Abu Dhabi). Sulla base del documento “Arrangement on Reallocation of Responsibility” (Accordo sulla riassegnazione delle responsabilità) firmato oggi tra l’Agenzia dell’Ue per la sicurezza aerea (Easa) e la direzione dell’Aviazione Civile di Malta, la low cost ungherese intende presentare una domanda per la concessione alla sua filiale maltese di un certificato di operatore aereo (Coa) europeo e di una licenza operativa a Malta.

In attesa della conferma delle licenze, Wizz Air Malta potrà iniziare a operare nell’ottobre 2022 con aeromobili immatricolati nell’isola.

«Siamo lieti di annunciare la nostra intenzione di stabilire una nuova filiale aerea a Malta. Wizz Air valuta costantemente la struttura della sua attività ed esplora le opzioni per stabilire nuovi Coa e basi in Europa e altrove – ha detto József Váradi, ceo di Wizz Air – Il successo della creazione di Wizz Air Malta nel corso dell’anno contribuirà a rafforzare la nostra forte posizione e a sostenere i nostri piani di espansione in Europa».

Patrick Ky, direttore esecutivo dell’Easa, ha commentato: «Questo sarà un nuovo passo nella già consolidata cooperazione tra l’Agenzia, la direzione dell’aviazione civile maltese e Wizz Air. Questo nuovo assetto, in cui un gruppo gestirà più Coa con sede in diversi Stati membri, ma sotto la supervisione della stessa Autorità competente, dimostra le possibilità offerte dal trasferimento di responsabilità all’Easa. Non vediamo l’ora di lavorare insieme al rilascio di questo nuovissimo Coa e alle successive attività di supervisione».