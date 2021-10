La scalata dell’Arabia Saudita nel travel













Non solo il colossale The Red Sea Project. L’Arabia Saudita – country partner di questa edizione di Ttg Travel Experience, in partenza a Rimini – vedrà presto sorgere un grande sito turistico nella regione di Al Baha, nel sud-ovest del Paese, frutto dell’accordo tra il Fondo saudita di Sviluppo del Turismo (Tdf) e il tour operator Seera Group.

L’accordo prevede che il t.o. svilupperà la nuova destinazione su un’area di 50mila metri quadrati con un resort da 200 appartamenti di lusso con ristoranti, negozi e altre strutture.

«Questo progetto – dichiara Majed Al Nefaie, direttore esecutivo del Seera Group – renderà Al Baha una destinazione attraente per vacanze, divertimento, ma anche congressi, mostre e conferenze. Il progetto, poi, sarà catalizzatore di altri investitori che vorranno puntare sullo sviluppo turistico dell’area».

Il progetto fa parte della strategia dell’Arabia Saudita che va oltre il suo storico ruolo di destinazione di turismo religioso per i pellegrinaggi islamici alla Mecca. Dal 2019 il governo ha, infatti, promosso la sua Vision 2030, ovvero una roadmap che prevede per i prossimi anni la diversificazione del turismo con una virata sul leisure.

Sul Mar Rosso, di cui il Paese rivuole la paternità (da anni riconosciuta solo all’Egitto), è in via di sviluppo Neom, una città futuristica da mezzo miliardo di dollari affacciata sulla più celebre barriera corallina.

Sorgerà invece a Riyadh, la capitale, il colossale Qiddiya, mega struttura dedicata allo sport e allo spettacolo, con al suo interno parchi e resort, che dovrebbe aprire i battenti nel 2023

Il settore turistico – questo è l’obiettivo – contribuirà per il 10% al Pil del Paese entro il 2030 (oggi il suo impatto è del 3%), con la creazione nei prossimi dieci anni di un milione di posti di lavoro.

L’Arabia Saudita conta 13 regioni e cinque siti Unesco: Madain Saleh in Al-Ula, la più grande testimonianza della civiltà Nabatea a sud di Petra in Giordania; At-Turaif District in Ad-Diriyah, la prima capitale dello Stato Saudita; Gedda Storica, la porta per La Mecca, dal grande valore architettonico; l’Arte Rupestre nella regione di Hail, con iscrizioni antiche di 10mila anni; l’Oasi di Al-Asha, con 2.5 milioni di palme da dattero, la più vasta oasi al mondo.

Un Paese, ancora tutto da scoprire, che fonde come nessun altro l’antico con il nuovo.