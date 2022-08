La Roma calcio in visita al Muro occidentale di Gerusalemme













Visita al Muro Occidentale (o Kotel) di Gerusalemme per l’As Roma Calcio, accolta a destinazione dal ministro del Turismo Yoel Razvozov.

La squadra, in Israele per una partita amichevole con la squadra inglese del Tottenham Hotspur, ha visitato il Muro Occidentale e i siti archeologici della Città Vecchia: «Decine di milioni di tifosi e seguaci delle stelle della Roma di tutto il mondo potranno condividere, attraverso i social media, questa visita speciale, avendo così la possibilità di conoscere la bellezza e l’unicità della nostra Israele. Ci auguriamo che le amichevoli in Israele diventino una tradizione e che molte altre squadre di calcio vengano a giocare nel nostro bellissimo Paese», ha dichiarato il ministro.

«Eccezionale per me essere qui con questo fantistico team: eccezionale per me incontrare Mourinho, una leggenda, e vederlo emozionarsi davanti alla bellezza della nostra Gerusalemme e del simbolo di essa nel mondo, il Muro Occidentale, e vivere un’esperienza irripetibile nella visita al Santo Sepolcro» ha dichiarato Kalanit Goren, direttrice dell’Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo in Italia.