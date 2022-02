La roadmap per il turismo europeo al summit Etc













Una strategia per domani e una roadmap per dopodomani finalizzate a rilanciare l’intero settore turistico in Europa. Questi i buoni propositi condivisi al meeting annuale della European Travel Commission (Etc) che si è svolto nei giorni scorsi a Engelberg, in Svizzera, alla presenza di oltre 70 rappresentanti delle autorità nazionali del turismo con i rispettivi marketing team.

Sull’onda dell’impatto di Omicron, il raduno ha discusso degli sviluppi più recenti della pandemia e del percorso verso la ripresa. I partecipanti hanno avuto modo di esaminare gli ultimi dati sui viaggi invernali e, tra le sfide principali, è stato affrontato il tema dell’esodo di massa dei lavoratori qualificati dell’hospitality, tanto che è stata fissata come priorità per le autorità turistiche europee nem 2022 quella di riportare i talenti nel settore dell’ospitalità, assicurando loro un’opzione di lavoro interessante.

Commentando l’incontro, Luís Araújo, presidente dell’Etc, ha dichiarato: «Mentre impariamo a convivere con il Covid-19 e a gestire i rischi per la salute, è imperativo che i governi europei facciano tutto ciò che è in loro potere per rilanciare i viaggi. A partire da un urgente allineamento alle regole in tutta Europa, fondamentale per aumentare la fiducia dei consumatori e riavviare la mobilità con attenzione all’occupazione nel comparto».

Per una strategia a lungo termine, poi, è stata stilata un’agenda di lavoro dove figura la priorità della transizione sostenibile e digitale del turismo in Europa, che è poi parte integrante dei recovery plan nazionali e dell’agenda di lavoro per lo sviluppo della Strategia Etc 2030.

La prossima strategia da condividere tra gli organismi nazionali del turismo europeo dovrà definire come questi potranno contribuire alla transizione verde e digitale del turismo europeo nei prossimi anni così da sostenere meglio la ripresa del settore post pandemia.

I partecipanti hanno anche riconosciuto l’emergenza del cambiamento climatico e la necessità di allineare le azioni dell’Etc nel prossimo decennio al green deal europeo.

Le autorità nazionali del turismo presenti hanno avuto modo di esaminare anche gli ultimi studi di Etc, incluso il rapporto trimestrale “Trend e prospettive del turismo europeo”, che verrà pubblicato la prossima settimana. Questo report analizza le tendenze e le prospettive per il quarto trimestre del 2021 ed evidenzia come la ripresa dei viaggi transfrontalieri si sia bloccata durante i mesi invernali a seguito della reimposizione delle restrizioni ai viaggi e delle misure di blocco in tutta Europa. Il rapporto prevede anche le tendenze per la ripresa dei viaggi intraeuropei e a lungo raggio.

Il prossimo incontro dell’Etc si svolgerà dal 18 al 20 maggio a Lubiana, in Slovenia. Ospitato dall’ente per il turismo sloveno, l’evento si concentrerà sulle pratiche del turismo sostenibile e sull’uguaglianza di genere nel turismo.