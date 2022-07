La rivincita della Croazia con il traino di Snav













Un mare limpido, una miriade di vicoletti, mercatini e isole da scoprire: la Croazia è più vicina questa estate grazie a Snav e i suoi collegamenti operati con cruise ferry da Ancona verso Spalato tre volte a settimana fino a ottobre.

Si parte alla 19.30 il lunedì, mercoledì e venerdì da Ancona e il martedì, giovedì e domenica da Spalato. Per luglio e agosto, partenza supplementare sia da Ancona che da Spalato. Si possono imbarcare auto, moto e camper per raggiungere la Croazia dormendo in comode cabine o poltrone o semplicemente con un passaggio ponte.

Il ristorante serve piatti di pesce o carne, ma è attivo anche un pub, una pizzeria, un self-service per chi vuole. Rosario Piscitelli, line manager Snav, conferma l’andamento positivo della tratta. «Sta avendo molto successo la formula “zero pensieri”, attiva su tutti i collegamenti nel Mediterraneo, che prevede la cancellazione della prenotazione con rimborso del 100% fino a 48 ore prima della partenza per consentire massima flessibilità».

Snav conta anche sulla dinamicità delle tariffe che consente di conquistare la fiducia del consumatore. La compagnia attualmente segna un +20% sul 2019 nella tratta verso la Croazia dove hanno ripreso tutti i target, anche se è ancora rallentato il turismo religioso. Aperti i collegamenti pure nel Golfo di Napoli (Capri, Ischia, Sorrento, Procida) tutti i giorni fino al 12 settembre, operati anche in intermodalità con Trenitalia di cui la compagnia è partner. Ugualmente operativi i collegamenti per le Eolie e Pontine.

La tratta verso la Croazia di Snav è al centro della pianificazione della compagnia con l’Ente del turismo croato con cui è stato organizzato un press trip ed è stata lanciata una campagna di comunicazione. Spalato è un punto di partenza unico per visitare la regione della Dalmazia. Una città di mare con il un magnifico centro storico all’interno delle mura del Palazzo di Diocleziano da cui si può arrivare comodamente a Trogir, altra cittadina storica, patrimonio Unesco, ricca di edifici romanici e barocchi.

Viviana Vukelic, direttrice dell’Ente nazionale croato, ci spiega che ogni tipo di turismo è possibile in Croazia, dal cicloturismo al turismo enogastronomico. Tra le novità imperdibili, consiglia la Biokovo Skywalk, un sentiero panoramico in vetro trasparente da togliere il fiato. Per i giovanissimi è un must il Sonus Festival che si svolge sulla famosissima spiaggia di Zrce.

Per chi è alla ricerca di trattamenti ricostituenti post Covid l’isola di Lussino e le sue Spa sembrano essersi specializzate nel segmento benessere. Tramontato, invece, il concept di una Croazia cheap. Regina dell’Adriatico, anche in periodo di chiusura è rimasta aperta per i turisti e ha investito totalmente nel settore, puntando sull’industria turistica e pianificando per le aziende.

Così nel 2020 ha registrato il 50% degli arrivi del 2019, nel 2021 il 77%. Oggi, a giugno, ha raggiunto il 90% del traffico del 2019 segnando una crescita del 152% sul 2021, e puntando a superare i risultati pre pandemia. Nel mese di giugno, ad esempio, siamo già a un +5%. Per incrementare questi numeri la Croazia è attiva con una campagna di brand su 14 mercati e ha appena concluso un altro press trip con le agenzie Fiavet del Piemonte.