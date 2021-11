La ripresa del business travel: le stime del Wttc













Primi spiragli di rilancio nel segmento del turismo d’affari: secondo il World Travel & Tourism Council (Wttc), la spesa per i viaggi business in tutto il mondo dovrebbe aumentare di oltre un quarto quest’anno e raggiungere i due terzi dei livelli pre pandemia entro il 2022.

La previsione è contenuta in un nuovo importante rapporto del Wttc in collaborazione con McKinsey & Company chiamato Adapting to Endemic Covid-19: The Outlook for Business Travel che si basa su ricerche, analisi e interviste approfondite con i leader aziendali di travel & tourism per consentire alle organizzazioni di prepararsi per i viaggi aziendali nel mondo post pandemia.

I viaggi d’affari – sempre secondo il rapporto Wttc – sono stati colpiti in modo sproporzionato dal Covid-19. Dato che questa tipologia di viaggi è vitale per molti settori dell’economia globale, diventa essenziale che tutte le parti interessate uniscano le forze per trovare soluzioni che aiutino la ripresa.

Secondo il nuovo rapporto, la modesta spinta per i viaggi d’affari con la spesa globale in aumento del 26% quest’anno sarà seguita da un ulteriore aumento del 34% nel 2022. Ma questo arriva sulla scia di un crollo del 61% della spesa per viaggi d’affari nel 2020, a seguito dell’imposizione di ampie restrizioni di viaggio con notevoli differenze regionali nel rimbalzo in tutto il mondo.

Per accelerare il recupero dei viaggi d’affari, il rapporto raccomanda alle aziende di adeguare i propri modelli di entrate, espandere la focalizzazione geografica e migliorare i servizi digitali.

Per Julia Simpson, ceo e presidente del Wttc: «I viaggi d’affari stanno iniziando a crescere e ci aspettiamo volumi di due terzi rispetto al periodo pre pandemico entro la fine del 2022. La nostra ricerca mostra che c’è spazio per l’ottimismo con l’Asia Pacifico e il Medio Oriente, regioni già ai blocchi di partenza».

Nel dettaglio, in Medio Oriente la spesa delle imprese per viaggi d’affari è destinata ad aumentare del 49% quest’anno, più forte della spesa per il tempo libero al 36%. La spesa aziendale aumenterà del 32% quest’anno e del 41% l’anno prossimo, mentre in Europa la previsione si attesta sul 36% quest’anno, con un ulteriore aumento del 28% l’anno prossimo.

In Africa il trend del segmento per il prossimo anno delinea una crescita del 23%, e infine nelle Americhe la spesa delle imprese nel 2022 dovrebbe aumentare del 35%.