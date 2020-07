La ripartenza di Singapore nel segno del Mice

Ripartenza turistica anche per Singapore che, essendo una delle principali destinazioni internazionali per eventi aziendali, punta sul Mice. Il Singapore Tourism Board ha annunciato che con la ripresa delle attività economiche nella Città-Stato, si sta attivando per una ripresa sicura ed equilibrata degli eventi B2B, con l’obiettivo di rendere la città preparata nei prossimi mesi.

Stb ha quindi sviluppato un modello di gestione del rischio per eventi aziendali fino a 50 partecipanti, basato su rigorose misure di gestione per la sicurezza dei partecipanti. Si testerà questo modello con due “eventi pilota” prima di passare gradualmente ad altri eventi. I responsabili dell’ente di promozione di Singapore sono convinti che gli eventi ibridi con un mix di interazioni faccia a faccia e virtuali saranno probabilmente la normalità per gli eventi aziendali del prossimo futuro. Ed il modello Safe Business Event Risk Management Framework, studiato per ripartire impone alcune linee-guida per gli organizzatori che vanno dal monitoraggio delle infezioni in ogni fase del viaggio dei partecipanti all’evento (da prima a dopo l’evento) alle limitazioni degli ingressi e rispetto delle distanze fisiche dei partecipanti, dalla location sicura e pulita alla preparazione di eventuali emergenze covid-19.

Singapote Tourism Board tiene a sottolineare che le aziende del settore Mice del Paese hanno anche sperimentato soluzioni digitali innovative, come l’utilizzo della tecnologia a supporto della creazione di eventi aziendali virtuali e ibridi. Uno di questi eventi è stato l’International Dental Exhibition and Meeting (Idem), che ha trasformato la fiera in un evento completamente virtuale nel giugno 2020. Con una conferenza digitale e una mostra, che ha attirato quasi 4.000 partecipanti, con oltre 300 espositori marchi provenienti da oltre 50 Paesi.

Da qui l’annuncio che il Safe Business Event Framework ideato da Stb sarà applicato a due potenziali eventi “ibridi”, ovvero la Conferenza Internazionale IEEE 2020 sull’elettromagnetismo computazionale (24-26 agosto 2020) e il Forum Virtuale Asia Pacific MedTech 2020(24 settembre 2020). Ogni evento sarà caratterizzato da un massimo di 50 partecipanti in loco e oltre 1.000 partecipanti virtuali ad entrambi gli eventi.