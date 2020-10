La ripartenza di Gattinoni, cambio di marcia su affiliazione e prodotto

Nuove modalità di lavoro, nuovi prodotti e varie formule di affiliazione per interpretare la nuova normalità del travel. Così il Gruppo Gattinoni si presenta alla sfida della prima grande fiera italiana dal vivo dell’epoca Covid, il Ttg Travel Experience di Rimini, che vedrà l’azienda partecipare dal 14 al 16 ottobre all’interno dello stand Fto, padiglione A, corsie 327/31.

«È un modo per dare un segnale a tutta la filiera turistica del ruolo attivo che il nostro Gruppo ha mantenuto nel mercato, lavorando incessantemente anche nei mesi più bui – dichiara Sergio Testi, direttore generale Gattinoni Travel Network – Il Gruppo Gattinoni crede nella distribuzione e vuole essere al fianco degli agenti anche in questa difficile e complessa situazione socio-economica e per questo ha continuato ad implementare strumenti e servizi adeguati per affrontare la ridotta domanda attuale, e soprattutto per essere preparati alla ripartenza. Per le agenzie dei nostri network abbiamo predisposto tutti gli strumenti e i prodotti necessari per proporsi al mercato e incentivare la domanda in un contesto che inevitabilmente è cambiato e cambierà»

Il Gruppo presenta, quindi, prodotti, servizi e azioni innovative per le agenzie che fanno parte dei network (Gattinoni Mondo di Vacanze, MyNetwork e Lab Travel).

A livello di offerta turistica, in questi mesi il network ha lavorato infatti allo sviluppo di nuove linee di prodotto Italia, dal Mare ai circuiti nelle più belle città attraverso il prodotto On The Road presente nella piattaforma tecnologica B2B; oggi è pronta la programmazione Montagna, con soggiorni basati su sci, benessere, relax e gusto, sia per le linee Selected, rivolte ad un mercato mass market, che per “Eccellenze Italiane” di Travel Experience dedicata al cliente che ricerca esperienze. Parallelamente si sta operando per costruire l’offerta Mare Italia per l’estate 2021.

Il Gruppo non si è concentrato solo sul prodotto ma ha agito e agisce trasversalmente su tutte le aree di business, portando avanti il piano di investimenti triennale programmato, con l’obiettivo di essere pronto alla ripartenza con tutti gli strumenti necessari al suo ruolo di attore primario del mercato.

«Il nostro Gruppo sta lavorando trasversalmente su tutte le aree di business: Gattinoni Mondo di Vacanze, Business Travel, Mice – ha ricordato Sergio Testi – Siamo un network solido e strutturato e possiamo fornire l’adeguato sostegno. Nonostante la difficile situazione guardiamo avanti; in questo frangente, significa continuare ad investire per creare strumenti tecnologici capaci di rendere le agenzie sempre più evolute».

Per Antonella Ferrari, direttore reti agenzie network «nonostante la difficile situazione, dall’inizio dell’anno ad oggi circa 100 agenzie viaggi si sono affiliate al nostro Gruppo, indice della percezione diffusa che essere compatti, far fronte comune, è più opportuno che reagire da soli. Continua lo sviluppo di un’offerta sempre più ampia, oltre ad accordi con tour operator e crocieristi. Parallelamente ci stiamo orientando sempre più verso destinazioni italiane, privilegiando pacchetti dove sono incluse esperienze locali particolari, utilizzando la nostra piattaforma On The Road per sviluppare itinerari personalizzati con mappa interattiva che l’agenzia potrà inviare al cliente via social o WhatsApp».

Ferrari, inoltre, rimarca come il Gruppo Gattinoni stia continuando a supportare le agenzie «con formazione continua; inoltre, per essere ancor più al loro fianco, abbiamo creato varie forme di collaborazione, così che ciascuna valuti la più idonea. Oltre alle nostre linee di affiliazioni già in essere, abbiamo disposto due ulteriori modalità di collaborazione, snelle e flessibili, in cui ciascuno, titolare o banconista, possa individuare una sua prospettiva futura: Gattinoni Point e Personal Travel. Più tempo per se stessi, meno spese e meno responsabilità; orientarsi su queste tipologie potrà consentire alle agenzie, se necessario, di riorganizzarsi e continuare l’attività malgrado la crisi».