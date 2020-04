La ripartenza di Alpitour:

voucher, commissioni, acconti

Voucher validi fino a ottobre 2021, extra commissioni per tutto il mese di maggio, cancellazioni gratuite e acconti sospesi. Il Gruppo Alpitour annuncia la nuova policy per la distribuzione con una lettera inviata a tutte le agenzie di viaggi partner in Italia: un programma che già dal titolo “Ripartiamo” è un vero e proprio pacchetto di misure per favorire il ritorno al business del trade. Un’azione preannunciata al nostro giornale dal direttore tour operating Pier Ezhaya.

“Il futuro è avvolto da tante incognite, ne siamo consci, ma il compito di un leader è quello di provare a dare delle risposte e di provare a dissiparle – sottolinea il testo della lettera inviata dal Gruppo guidato da Gabriele Burgio – Il settore del travel sta attraversando la crisi più dura di sempre e solo uniti potremo provare a ridisegnare questa stagione sapendo che molte cose non dipendono solo da noi Su quelle, invece, dove possiamo essere immanenti e decisivi, abbiamo il dovere di intervenite, di aiutare il mercato e sostenere i clienti”.

Oltre a ricordare l’impegno del colosso torinese per fare più pressione possibile sulle istituzioni attraverso il Manifesto per il Turismo Italiano, la lettera – firmata da Pier Ezhaya, Giuliano Gaiba e Alessandro Seghi – sottolinea come Alpitour abbia il dovere “di immaginare una ripresa e di iniziare a lavorare sulla ripartenza cercando di rispondere a tanti quesiti e preoccupazioni che stanno interessando il nostro settore. Molte agenzie di viaggi non hanno mancato di farci pervenire le loro istanze; noi abbiamo cercato di ascoltarle e di offrire delle risposte affinché il canale di vendita più importante che abbiamo sia sostenuto e difeso”.

Risposte che sono già contenute nella lettera attraverso quattro operazioni che da un lato mirano a dare respiro alle casse delle adv e dall’altro puntano sulla semplicità e le garanzie per le nuove prenotazioni.

VOUCHER FLESSIBILI

Tutto il Gruppo, nel suo insieme, vara l’estensione di flessibilità del voucher: la validità sarà infatti per partenze fino al 31 ottobre 2021 (compresi i voucher già emessi) e sarà fruibile su tutte le spa del Gruppo, “trasversalmente e senza vincoli. Il voucher potrà quindi essere utilizzato non solo con la spa che lo ha messo ma anche con tutte le altre (Alpitour, Press&Swan, EdenViaggi, Neos,VOIhotels)”.

Se il voucher viene utilizzato per partenze entro il 31 ottobre 2020 (ad esclusione del mese di agosto) il suo valore viene aumentato del 10% (del 15% se fruito con un servizio VOIhotels e/o Neos).

SALDI E ACCONTI

Per sostenere la liquidità delle adv, le tre spa del tour operating (Alpitour, Eden, Press & Swan) sospendono per tutti gli ordini individuali fino al 31 ottobre 2020 il versamento dell’acconto del 25% richiedendo alle agenzie di “saldare, agevolando anche i pagamenti con carta di credito, le future pratiche in un’unica soluzione prima della partenza con queste modalità: il 20 del mese antecedente la partenza per tutte le partenze dal 1 al 15 del mese successivo; Il 7 del mese di partenza per tutte le partenze dal 16 al termine del mese stesso di partenza, (ad esempio: partenza 9 agosto saldo 20 luglio – partenza 20 agosto saldo 7 agosto)”.

Sono esclusi da questa promozione i servizi che richiedono un prepagamento a carico dell’operatore.

NUOVE PRENOTAZIONI

Tutte le tre società di tour operating del Gruppo varano un’estensione di flessibilità per le nuove pratiche. Le condizioni si applicano a tutte le nuove prenotazioni effettuate da lunedì 27 aprile con partenza sino al 31 ottobre 2020 oppure solo in caso di forza maggiore ossia di impossibilità ad operare la destinazione (ad esempio, introduzione di una norma di restrittività in Italia, chiusura delle frontiere del paese di destinazione, chiusura degli aeroporti o delle strutture alberghiere).

In presenza di queste condizioni le spa potranno fornire “o il riavviamento verso un’altra destinazione/struttura/data offerta (che dovrà essere accettata dal cliente) o il rimborso delle somme eventualmente già versate senza trattenere alcuna penale e senza emissione di voucher

Sono esclusi da questa policy gli importi per servizi che hanno richiesto il pagamento immediato e siano trattati con policy non refundable (ad esempio un biglietto aereo di linea emesso con queste condizioni).

Inoltre, tutte le tre spa del tour operating estendono l’iniziativa «Alpitour è con te», « Press&Swan è con te» ed «Eden Viaggi è con te» fino al 31 maggio 2020.

CAPITOLO COMMISSIONI

Le tre società di tour operating varano, infine, una promozione commerciale per il mese di maggio che prevede una extra commission del 3% alla commissione applicabile dal contratto commerciale in essere e direttamente in estratto conto.

“Le condizioni sono valide per ordini dal 27 aprile fino al 31 maggio 2020 sia sui pacchetti di viaggio composti da volo (Itc o linea) e soggiorno alberghiero per un minimo di 7 notti, sia sul solo soggiorno Italia con un minimo di 7 notti negli hotel Alpiclub, Seaclub, Bravo Club, Eden Village e Ciao Club. Per i VOIhotels in Italia l’extra commission è del 5% su tutte le tipologie di vendita (minimo di 7 notti)2.