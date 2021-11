La rinascita smart di Edenviaggi tra flessibilità e servizi personalizzati













Un pubblico smart, che vuole viaggiare leggero, scegliendo in libertà ciò che considera essenziale: può essere questo un efficace identikit di Seamless & No Frills, uno dei tre pillar della Trevolution di Alpitour World, costruito anche intorno a una serie di parole chiave, come flessibilità, personalizzazione, servizi, attenzione al budget. La sua guida è stata affidata a Massimo Mariani.

Come per gli altri due cluster, Mainstream e Specialties & Goal Oriented, anche per consolidare l’identità di questa area si è ascoltato il mercato, affidandosi ad analisi e ricerche per delineare le nuove richieste ed esigenze dei viaggiatori. Su queste basi, il Gruppo ha deciso un rebranding importante, quello dello storico brand di casa Eden. Nasce quindi Edenviaggi, con un nuovo logo e un cambio di pelle, che porta con sé anche il debutto di Edengò.

Quali sono dunque le due anime racchiuse in queste linee?

Edenviaggi raccoglie l’offerta generalista nel mondo e si rivolge a tutti coloro che nella scelta della vacanza non si focalizzano solo sui servizi e sulle caratteristiche della struttura ricettiva, ma desiderano soprattutto vivere le esperienze del luogo. Hotel e resort no frills, appartamenti e case vacanza sono il prodotto core per tutti coloro che si sentono viaggiatori senza limiti di età.

Accanto al prodotto contrattualizzato si apre poi quello delle terze parti, rappresentato dal nuovo Edengò, un prodotto indiretto proveniente da una banca letti che oggi conta 140mila strutture ed è destinata a crescere.

In generale l’intero pillar Seamless & No Frills, che ha racchiuso in sé anche offerta e punti di forza di Margò e Karambola, è una modalità di viaggio con grande potenzialità di crescita nel prossimo futuro, che già nel 2019 ha totalizzato 196 milioni di fatturato, e che punta a intercettare tutto il crescente pubblico in cerca di un prodotto dall’identità semplice, contemporanea e informale.

La programmazione spazia nelle principali aree di business dal lungo raggio al Mediterraneo, ma non solo. È sempre il pillar Seamless & No Frills a presidiare un prodotto che certamente apre grandi prospettive per le prossime stagioni: la montagna.

Arriva dunque il catalogo “Non solo neve”, con le vendite già aperte e che raccoglie una cinquantina di strutture con proposte nelle diverse località e con scontistiche speciali per skipass, noleggio, scuola di sci, ma va anche oltre l’inverno per una montagna a 360 gradi. La pubblicazione digitale si aggiunge a quelle dedicate a Italia, Grecia, Baleari, Mar Rosso e Marsa Matrouh, Dubai e Oman, Canarie, Cipro, Malta e Croazia, Mauritius e Maldive, Africa e Caraibi, tutti cataloghi che verranno man mano caricati online sul sito di edenviaggi.