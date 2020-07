La Repubblica Dominicana vara il Centro informazioni per i viaggiatori

Il ministero del Turismo della Repubblica Dominicana (Mitur) ha annunciato la creazione di un Centro informazioni per i viaggiatori, una piattaforma virtuale che consente l’interazione diretta con il turista che ha in programma di visitare il Paese.

L’obiettivo è quello di chiarire eventuali dubbi relativi alle nuove normative e alle disposizioni attuate a seguito dell’emergenza Covid-19. Questo strumento innovativo vanta un meccanismo interattivo che risponde alle domande più frequenti poste da coloro che stanno programmando un viaggio in Repubblica Dominicana, una selezione di notizie aggiornate con informazioni rilevanti sul turismo e una chat con assistenza dal vivo, che risponde in tempo reale.

«La nostra priorità è la salute e la sicurezza dei nostri visitatori ed ecco perché abbiamo creato questo strumento a supporto dei viaggiatori, al fine di dare loro la tranquillità di cui hanno bisogno per confermare i loro progetti di viaggio», ha dichiarato Magaly Toribio, marketing advisor del Ministero del Turismo della Repubblica Dominicana.

La Repubblica Dominicana ha riattivato l’industria turistica dal 1° luglio con l’applicazione di misure preventive per proteggere la salute dei locali e dei visitatori. Tali misure o protocolli possono essere consultati presso il Centro informazioni per i viaggiatori della Repubblica Dominicana, in spagnolo e inglese.

Questa piattaforma virtuale consente di connettersi con un esperto in tempo reale dal lunedì al venerdì, tra le 9 e le 18 (ora della Repubblica Dominicana – 6 ore rispetto all’Italia). I visitatori hanno anche la possibilità di inviare le loro domande tramite il modulo di contatto, nel caso in cui si connettano dopo l’orario e ottengano una risposta via mail.

Il Centro informazioni per i viaggiatori può essere visitato tramite la pagina Mitur www.godominicanrepublic.com/es, o direttamente al link: https://www.drtravelcenter.com/es