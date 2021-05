La Repubblica Dominicana vaccina 40mila lavoratori del turismo

🗞SPECIALE BIT - BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO | Si travestono da super consulenti, spingono su assistenza e pacchetti da costruire online, puntano su attività e tour, spazzano il mercato con acquisizioni e alleanze. Le #OTA – da Expedia a Booking – cambiano veste, si evolvono, come varianti del loro stesso predatorio business model per essere più vicini al cliente, imitando agenzie e t.o. Obiettivo: aumentare i volumi (già colossali) delle vendite rispetto al pre pandemia. Ma la distribuzione classica non rimane a guardare: #network e operatori #incoming , tra gli altri, investono in tecnologia, specializzazione e prodotto. La convinzione è che nel post #covid il viaggiatore favorirà ancor di più esperienza e competenza. E vincerà il fattore umano, nonostante tutto ✔️👉 CLICCA QUI E SFOGLIA LA DIGITAL EDITION DEL GIORNALE 5 MAGGIO 2021 www.calameo.com/read/000282683171385b5ad5e?authid=ziyAyDEoiARx