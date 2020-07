La Repubblica Dominicana riparte dalla piattaforma Paese Virtuale

La Repubblica Dominicana lancia una nuova iniziativa per conoscere il Paese prima di visitarlo: la piattaforma interattiva Repubblica Dominicana Paese Virtuale (anche nella versione inglese DR Virtual Country), dove i visitatori possono lasciarsi ispirare per il loro prossimo viaggio nell’isola caraibica e trovare informazioni sulle principali aree turistiche e sulle escursioni e attività da svolgere in ognuna di esse, ma anche le ricette dei piatti tipici della cucina dominicana, lezioni di merengue e bachata e molte altre esperienze che la rendono la principale destinazione turistica della regione.

«Sappiamo che in questo momento ci sono molte persone che vogliono visitare il nostro Paese e, anche se niente può sostituire l’esperienza del viaggio in prima persona, vogliamo offrire a questi viaggiatori la possibilità di iniziare il loro viaggio prima ancora di partire», ha affermato Magaly Toribio, marketing advisor del Ministero del Turismo della Repubblica Dominicana (Mitur).

La piattaforma Paese Virtuale comprende 360 video per esplorare le migliori spiagge del paese e scoprire la natura e la cultura dominicana in modo immersivo. E, proprio come nella vita reale, la musica avrà un ruolo centrale nell’esperienza virtuale grazie ai concerti di grandi artisti.

Il primo concerto virtuale sarà tenuto dall’artista e compositore Manny Cruz. Giovedì 16 luglio alle 19.00 (15:00 ora italiana) l’artista, che ha ricevuto due nomination ai Latin Grammy, terrà un concerto esclusivo per i visitatori della piattaforma Paese Virtuale.

In programma anche un concerto il 24 luglio alle 19 (15 ora italiana) con Covi Quintana, una delle voci più importanti del pop dominicano, e un terzo concerto del famoso pianista jazz latino-americano Michel Camilo, vincitore di un Grammy, un Emmy e tre Latin Grammy, tra i tanti altri premi.

La pagina Repubblica Dominicana Paese Virtuale sarà costantemente aggiornata con nuove esperienze, tour virtuali e attività che serviranno da ispirazione per tutti coloro che desiderano saperne di più su ciò che la Repubblica Dominicana ha da offrire, e si propone di essere uno strumento per motivare i viaggiatori di tutto il mondo a scoprire questa iconica destinazione caraibica.