La Repubblica Dominicana riparte dal 1° luglio

La Repubblica Dominicana è pronta a ricevere i visitatori internazionali a partire dal 1° luglio. È l’inizio della Fase 4 dedicata al processo di ripartenza e segnata dalle relative misure di sicurezza messa a punto della Comisión de Alto Nivel para la Prevención y el Control de Coronavirus, una fase che prevederà l’applicazione di protocolli sanitari speciali per aumentare le dovute misure di prevenzione.

«Quando i turisti arriveranno nel nostro paese troveranno ad aspettarli misure in grado di garantire un’esperienza sicura e piacevole, affinché possano godere pienamente dei luoghi che hanno reso la Repubblica Dominicana la meta preferita di tutti i Caraibi», ha affermato il Ministro del Turismo, Francisco Javier García.

Il Ministero ha annunciato che la maggior parte degli hotel del paese saranno operativi a partire da tale data e che diversi enti di governo hanno collaborato con le imprese private per sviluppare delle rigide misure di sicurezza e igieniche che garantiscano la salute della popolazione e dei turisti.

I protocolli di sicurezza dell’industria turistica sono già disponibili, sono stati approvati dagli enti pubblici preposti e presentano caratteristiche simili alle norme stabilite dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per far sì che l’industria turistica dominicana continui ad essere un punto di riferimento per la sicurezza sanitaria nella regione.

Tra le misure per hotel, aeroporti, bar e ristoranti, è previsto l’uso di mascherine per tutti (lavoratori e turisti), misurazione febbre all’ingresso, presenza di dispenser di gel igenizzante in tutti gli ambienti, camere comprese nel caso di hotel, implementazione frequenza della pulizia e disinfezione, segnaletica ad hoc e campagne di comunicazione video per il distanziamento sociale, pannelli divisori alla reception tra ospiti e staff, servizio a la carte e al tavolo nei ristoranti e bar, rispetto della capacità delle sale.